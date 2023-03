Einblicke in 3.600 Wertschöpfungsströme der Softwareentwicklung in verschiedenen Branchen zeigen, dass der Wandel vom Projekt zum Produkt nur langsam vonstatten geht und dass der künftige Erfolg der Digitalisierung in der Schwebe hängt

Planview, die führende Plattform für vernetztes Arbeiten von der Portfolio-Planung bis zur Auslieferung, gab heute die Veröffentlichung des "2023 Project to Product State of the Industry Report" bekannt. Der bahnbrechende Bericht, der die organisatorischen Veränderungen bewertet, die zur Unterstützung und Beschleunigung der digitalen Innovation erforderlich sind, hat ergeben, dass viele Unternehmen aufgrund unausgereifter Betriebsmodelle und Managementsysteme nicht in der Lage sind, den Wandel zu vollziehen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Planview-Berichts gehört, dass nur 8 der Unternehmen ihre Projekt-zu-Produkt-Transformation erfolgreich umgesetzt haben. Die niedrige Erfolgsquote steht im Widerspruch zu den zuvor optimistischen Aussichten eines Berichts von 2018, in dem 85 der Führungskräfte angaben, dass sie entweder ein produktzentriertes Modell eingeführt haben oder planen, ein solches einzuführen, um die Markteinführung zu beschleunigen, die Agilität zu verbessern und den Übergang zum digitalen Geschäft zu unterstützen. Fünf Jahre später unterstreichen die Daten des Berichts die Komplexität dieses mehrjährigen Prozesses und die erforderliche Zustimmung sowie das Engagement auf allen Ebenen des Unternehmens.

"In den Vorstandsetagen auf der ganzen Welt werden Führungskräfte beauftragt, Technologieinvestitionen zu priorisieren, die sicherstellen, dass sich ihre Unternehmen transformieren und gestärkt aus dem aktuellen Abschwung hervorgehen. Während einige Unternehmensinitiativen als Projekte verwaltet werden, ist ein produktbasiertes Betriebsmodell der Schlüssel zu höherer Effizienz, besseren Kundenergebnissen und profitablem Wachstum für digitale Portfolios", sagt Dr. Mik Kersten, CTO, Planview und Autor des Bestsellers Project to Product: How to Survive and Thrive in the Age of Digital Disruption with the Flow Framework "Die Folgen der schleppenden Umsetzung und der technischen Verschuldung zeigen sich in sehr öffentlichen Gewinneinbußen und systemweiten Fehlfunktionen. Es gibt zwar keine Abkürzungen, aber es gibt einen Fahrplan mit bewährten Praktiken, die den Übergang beschleunigen, wie in dem Bericht dargelegt."

Der Bericht von Planview, der in einzigartiger Weise Umfragedaten von 326 Befragten mit Systemdaten von mehr als 3.600 Softwareentwicklungs-Wertströmen in 34 der weltweit führenden Unternehmen kombiniert, zeigt, dass fünf Jahre nach der Umstellung von Projekt auf Produkt:

92 der Unternehmen keine Grundlage für ein produktorientiertes Modell haben, wodurch ihre Bemühungen um die digitale Transformation scheitern

Unternehmensleiter glauben, dass ihre IT- und Softwareentwicklungsteams, die für die Umstrukturierungsbemühungen zuständig sind, 10-mal mehr leisten können als ihre tatsächliche Kapazität, was zu einem Burnout der Teams führt.

40 der Arbeit von IT- und Ingenieurteams im Bereich der digitalen Innovation aufgrund von Prioritätsverschiebungen auf Vorstandsebene vergeudet werden

nur 8 dessen, was von IT- und Softwareentwicklungsteams geplant wurde, auch geliefert wird eine Ineffizienz, die angesichts des heutigen Kosten- und Leistungsdrucks nicht mehr ignoriert werden kann.

Da dieser Wandel für den künftigen Erfolg traditioneller Unternehmen im Vergleich zu frühen Umsetzern von entscheidender Bedeutung ist, werden in diesem Bericht die entscheidenden Schritte skizziert, die zur Beschleunigung dieses Wandels erforderlich sind: eine Partnerschaft zwischen Führungskräften und leitenden Produkt- und Entwicklungsverantwortlichen, um Folgendes zu erreichen:

Benchmarking ihrer Fortschritte im Vergleich zu ihren Konkurrenten

Verständnis und Umsetzung bewährter Verfahren zur Verkürzung der Zeit, die benötigt wird, um den ROI von Transformationsbemühungen zu erfassen

Identifizierung der organisatorischen Merkmale, die die Wahrscheinlichkeit der Operationalisierung des Produktmodells erhöhen, indem Sie lernen, welche Anstrengungen zu priorisieren sind

"Dieser Bericht ist der erste seiner Art, der den Erfolg von Initiativen zur Unternehmenstransformation auf der Grundlage der Dimensionen bewertet, die Dr. Mik Kersten in seinem bahnbrechenden Buch vor fünf Jahren erstmals dargelegt hat", so Jonathan Webster, Managing Director und Partner der Boston Consulting Group. "Obwohl die Studie zeigt, dass sich die meisten Unternehmen noch in der Anfangsphase ihrer Produktmodell-Reise befinden, bietet der Bericht einen Plan für Führungskräfte, um die verbleibenden Bemühungen zu beschleunigen."

Dieser Bericht folgt auf Planviews Übernahme von Tasktop im vergangenen Jahr. Die Tasktop-Lösungen von Planview implementieren das beliebte Flow Framework®, das von Dr. Mik Kersten, dem ehemaligen Tasktop-Gründer und CEO, entwickelt wurde.

Hier können Sie den vollständigen Bericht von Planview herunterladen: The 2023 Project to Product State of the Industry Report

Methodik des Berichts

Die Umfragedaten wurden von April bis Dezember 2022 erhoben. Die Daten wurden mit Hilfe einer Regressionsanalyse analysiert, um die Interdependenz und die Korrelation der Antworten mit dem Stadium, das die Unternehmen bei der Umstellung erreicht haben, zu überprüfen. (Es wurde die logistische Regressionsmethode nach Firth verwendet, die sich für Datensätze dieser Größenordnung bewährt hat). 326 Personen aus 253 einzelnen Unternehmen Die 4 wichtigsten Branchen : Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Technologie, Energie/Versorgung Geografische Regionen : 53% Nordamerika, 28% Europa, 15% APAC, 3% Südamerika, 1% Afrika Job-Ebenen : 67% Manager, 14% Direktor, 10% Geschäftsführer, 9% Berater Funktionale Bereiche : 50% Technik/IT, 13% PMO, 10% Berater, 6% Produktmanagement, 4% Transformation, 10% Sonstige (verschiedene Funktionen)

Anonymisierte Systemdaten wurden aus über 3.600 Wertströmen von 34 Unternehmen zusammengetragen.

