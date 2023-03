Capillary Technologies, eine SaaS-Plattform zur Kundenbindung, wurde im Bericht "The Forrester WaveTM: Loyalty Technology Solutions, Q1 2023" als Leader eingestuft. Loyalty+ von Capillary erhielt 5 von 5 Punkten für 13 der 28 von Forrester bewerteten Kriterien.

Der von Mary Pilecki und Cole Walsh verfasste Bericht besagt, dass Marken weiterhin in Kundenbindungsprogramme und -technologien investieren, um Verbraucher zu binden, die angesichts gestiegener Preise ihre Ausgaben kürzen und nach mehr Angeboten suchen. Laut der Marketing Survey 2023 von Forrester "planen 53 der Entscheider im B2C-Marketing, ihre Ausgaben für Technologien zur Kundenbindung im Jahr 2023 zu erhöhen, und die wirtschaftliche Unsicherheit sowie die Überprüfung der Marketing-Budgets hat den Fokus der Vermarkter auf die Rentabilität ihrer Kundenbindungsstrategien erneuert."

Der Bericht nennt Capillary als führend und stellt fest: "Capillary Technologies zeichnet sich durch starke technische Kompetenz und KI-gestützte Nudges aus. Capillary Technologies bietet eine Handelslösung, eine Kundendatenplattform (CDP) und eine Loyalitätsplattform an und hat seine Reichweite bei der Kundenbindung durch die Übernahme von Persuade einem Unternehmen für Customer Experience (CX) Technologie im Jahr 2021 ausgebaut. Seitdem hat Capillary die Möglichkeiten seines Loyalty+ Angebots für globale Kunden in APAC, EMEA und NA erweitert."

In einer Wave-Bewertung von 12 der wichtigsten Anbieter wurde Capillary als eines von nur drei führenden Unternehmen eingestuft. "Für uns ist diese Forrester-Auszeichnung ein Beleg dafür, dass Capillary weltweit zu den Spitzenreitern im Bereich Loyalty Solutions gehört. Seit mehr als einem Jahrzehnt helfen wir Hunderten von Großunternehmen dabei, die Möglichkeiten der Technologie zu nutzen, um hocheffiziente Kundenbindungsprogramme zu entwickeln und die gewünschten Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Bewertung als Leader in The Forrester Wave ist unserer Meinung nach eine Bestätigung für die harte Arbeit, die das Team über die Jahre hinweg unermüdlich geleistet hat, um Markenvermarkter dabei zu unterstützen, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen und auf diese Weise Kundenloyalität zu erreichen", so Sameer Garde, CEO von Capillary Technologies

In dem Bericht heißt es weiter: "Mit seiner stabilen Funktionalität und seinem flexiblen Datenmodell übertrifft Loyalty+ viele Unternehmen in diesem wettbewerbsorientierten Umfeld. Es eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Kundenbindungsprogrammen und Marketing sowie für die Gewinnung verwertbarer Erkenntnisse aus Kunden- und Unternehmensdaten. Und die ‚Nudges'-Funktion der Plattform nutzt KI/ML, um Vermarktern präskriptive Ratschläge zu geben von der Programmoptimierung bis zum Kampagnenmanagement."

Über Capillary Technologies: Das 2012 gegründete Unternehmen Capillary Technologies ist in den Vereinigten Staaten, Indien, dem Nahen Osten und Asien, insbesondere in Südostasien, vertreten. Capillary Technologies bietet durchgängige Kundenbindungsprogramme, einen umfassenden Überblick über die Verbraucher und einheitliche, kanalübergreifende Strategien, die ein personalisiertes und konsistentes Omnichannel-Erlebnis für Kunden in Echtzeit bieten. Capillary Technologies betreibt eine breit gefächerte Palette von umfassenden Treueprogrammen in über 30 Ländern und arbeitet mit über 250 Marken zusammen (Stand: 30. Oktober 2021), darunter Asics, PUMA, Shell, Tata, Fossil, Hoya, Pantaloons, GKB Opticals, Indian Terrain, Fossil, Vishal Megamart und viele andere Marken aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Supermärkte, Mischkonzerne, Fertigung und Elektronik, Pharmazie und Wellness, gehobene Gastronomie und QSR, Luxus und Schmuck, Unterhaltung, Öl und Gas, Reisen und Gastgewerbe. Mit einer enormen Reichweite von mehr als 875 Millionen Verbrauchern und der Verarbeitung von mehr als 1,97 Milliarden Transaktionen im Geschäftsjahr 2021 hat der Projektträger von Capillary Technologies, Capillary Technologies International Pte. Ltd., die Unterstützung von Swanland Investment Ltd. (einer Tochtergesellschaft von Warburg Pincus), Sequoia Capital India Growth Fund II Ltd., Avataar Ventures Partners I und Filter Capital Fund I Ltd. Weitere Informationen finden Sie unter www.capillarytech.com.

