Mit Skins kann in Videospielen zum Teil richtig Kohle gemacht werden. Im beliebten Shooter "Counter-Strike: Global Offensive" wechselte ein Exemplar jetzt für einen sechsstelligen Betrag den Besitzer. Mit 160.000 US-Dollar kann man sich schon ein mehr als ordentliches Auto anschaffen. Selbst ein Fertighaus lässt sich mit dieser Summe auf dem eigenen Grundstück platzierten. Das Geld kann allerdings auch in ein Videospiel gesteckt werden - genauer gesagt in einen Waffen-Skin, der praktisch keinerlei Mehrwert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...