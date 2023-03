© Foto: Patrick Seeger - picture alliance / dpa



Die Bankenkrise hat auch den Tech-Sektor erfasst und die Volatilität verstärkt. Für weitere Turbulenzen könnte eine Zinserhöhung der Fed in der kommenden Woche sorgen. "Großartige Gelegenheit"!

In den vergangenen Wochen kam es in der Tech-Branche zu vielen Massenentlassungen. Nicht wenige Techs vermeldeten Gewinneinbußen. Auf Rückschläge zu achten, empfiehlt Sylvia Jablonski, Chief Investment Officer bei Defiance ETFs: "In den vergangenen Jahrzehnten waren die besten Tage an den Märkten immer während einer Rezession, einer Krise oder eines Rückschlags", zitiert sie CNBC. Ihrer Meinung nach wäre es jetzt besser für die Zeit nach 2024 zu planen, wenn mehr Sicherheit herrscht. Es sei sehr wahrscheinlich, dass man jetzt auf einem niedrigeren Niveau kaufe als später, so Jablonski weiter.

Sie glaubt, dass sich Aktien aus den Bereichen Halbleiter, Quantencomputer, KI und maschinelles Lernen sich langfristig auszahlen werden. Dabei beruft sie sich auf Daten des globalen Marktforschungsunternehmens International Data Corporation, das für die KI bis zum Jahr 2026 eine Wachstumsrate von 37 Prozent erwartet. Weit weg von ihren Jahreshöchstständen liegen Microsoft, Nvidia, Advanced Micro Devices, Alphabet und Amazon - für Jablonski eine "großartige Gelegenheit".

Von sich im KI-Bereich ergebenden Chancen ist auch Barbara Doran, CIO bei BD8 Capital Partners, überzeugt. Eines ihrer heißesten Techs ist Meta. Sie gibt der Aktie ein Aufwärtspotenzial von bis zu 35 Prozent - und das, obwohl der Aktienkurs in diesem Jahr schon über 50 Prozent zulegte. Apple ist ebenfalls auf ihrer Liste. Der iPhone-Hersteller hat ihr zufolge gute Chancen, seine globalen Marktanteile bei High-End-Smartphones zu vergrößern.

Amy Kong, Chief Investment Officer bei CI Barrett Private Wealth, setzt hingegen auf Microsoft, berichtet CNBC. Sie hob den hohen freien Cashflow sowie das Cloud-Computing-Geschäft des Softwareriesen hervor, welches im nächsten Quartal voraussichtlich um etwa 30 Prozent wachsen werde.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion