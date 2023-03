Andritz hat die Kartonmaschine KM3 bei MM Board & Paper im Werk in Frohnleiten nach einem Großumbau wieder erfolgreich in Betrieb genommen. Der Umbau umfasste eine Reihe von Maßnahmen für die vom Kunden angestrebte Leistungssteigerung. Georg-Michael Sautter, Andrizt Key Account Manager Paper Board: "Der neue Stoffauflauf PrimeFlow AT verbessert die Produktqualität, die beiden Schuhpressen PrimePress X sparen Energie und schonen das Kartonvolumen und die PrimeRun-Bahnstabilisatoren sorgen für mehr Betriebssicherheit. Alles in allem das perfekte Paket für Produktion mit höchster Effizienz und Qualität."

