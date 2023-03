Huangshan Tourism präsentierte sich auf der diesjährigen ITB Berlin 2023, die vom 7. bis 9. März in Deutschland stattfand, auf beeindruckende Weise. Die Veranstaltung gilt als eine der größten Reisemessen der Welt und brachte mehr als 5.500 Aussteller aus über 160 Ländern und Regionen zusammen.

Huangshan Tourism präsentierte einen schön gestalteten Stand mit Landschaftsaufnahmen vom Berg Huangshan, Broschüren und Reiserouten, der von zahlreichen Besuchern, Geschäftsleuten und Medienvertretern aus aller Welt besucht wurde.

"Die herrliche Landschaft des Berges Huangshan ist faszinierend", so Cornelia Bruchner, Chefredakteurin von Stegmedia in Deutschland. "Ich freue mich schon darauf, ihn einmal selbst zu erkunden und mehr Deutschen die schöne Landschaft näher zu bringen."

Julian Elliot, ein französischer Landschaftsfotograf, schwärmte von den herrlichen Landschaftsfotos des Berges Huangshan, die am Stand ausgestellt waren, und äußerte seinen Wunsch, die Stadt zu besuchen, ihre Schönheit einzufangen und sie mit mehr Menschen zu teilen.

Der Berg Huangshan weckte auch das Interesse von Peter Warren, dem Leiter der Werbeabteilung von dem Magazin World Heritage, das sich der Vorstellung von UNESCO-Weltkulturerbestätten widmet. Er verspricht sich, durch das Magazin den Berg Huangshan einem größeren Publikum bekannt zu machen.

Libena Jarolimkova von der Tourismusabteilung der Prager Universität für Wirtschaft und Handel sagte: "Der Berg Huangshan ist mehr als ein Reiseziel für Touristen. Er hat sich zu einem Tourismuskomplex entwickelt, der so gut wie alle Bereiche der Tourismusindustrie abdeckt, weshalb er eine gute Fallstudie ist."

Der Berg Huangshan mit seinem landschaftlich reizvollen Gebiet mit Kiefern, Felsen, Wolken und heißen Quellen ist als einer der "Fünf heiligen Berge" berühmt und trägt drei weltberühmte Titel: Weltkultur- und Naturerbe, UNESCO Global Geopark und UNESCO Biosphärenreservat. Unterhalb des Huangshan-Gebirges liegt die historische Stadt Huangshan, die früher unter dem Namen Huizhou bekannt war, mit ihren alten Dörfern wie Xidi und Hongcun sowie ihren atemberaubenden Landschaften wie dem Taiping-See und dem Huashan-Pfad.

Huangshan Tourism engagiert sich seit langem für internationale Zusammenarbeit und Markenbildung. Im Laufe der letzten Jahre hat Huangshan Tourism an einer Reihe von Aktivitäten wie dem Neujahrs-Countdown am New Yorker Times Square und der Londoner Trafalgar New Year Celebration teilgenommen. Dieses Jahr nahm Huangshan Tourism bereits zum vierten Mal an der ITB Berlin teil, um das Image der Stadt Huangshan als ökologisches, internationales und erstklassiges Freizeitziel weltweit weiter zu fördern.

