Mit der Auszeichnung wird das Unternehmen als außergewöhnlicher Arbeitgeber gewürdigt, der eine reichhaltige Kultur von Engagement und hoher Leistungsfähigkeit pflegt

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, meldete heute, dass das Unternehmen mit dem 2023 Top Workplaces USA Award von Energage geehrt wurde, einer unabhängigen Plattform, die das Engagement der Mitarbeiter anhand einer anonymen Umfrage ermittelt und bewertet.

Die heutige Bekanntgabe baut auf den verschiedenen Auszeichnungen von Rimini Street als exzellenter Arbeitgeber auf, unter anderem auf Great Place to Work-Zertifizierungen in den USA, Australien und Neuseeland sowie in der Region EMEA und Japan, Indien, Korea und dem Vereinigten Königreich, auf Top 100 in KOREA Best Workplaces und KOREA Best Workplaces for Women wie auch auf UK's Best Workplaces und UK's Best Workplaces for Wellbeing.

Kultur und Grundwerte von Rimini Street sind und bleiben herausragend

Das Programm "Top Workplaces" hat in seiner 16-jährigen Geschichte mehr als 27 Millionen Beschäftigte in 60 Ländern befragt und zeichnet die Unternehmen aus, die eine außergewöhnliche und auf den Menschen ausgerichtete Arbeitsplatzkultur geschaffen haben. Von den über 42.000 Unternehmen, die zur Teilnahme an der diesjährigen Umfrage "Top Workplaces USA" eingeladen worden waren, erhielten nur 3 die Auszeichnung.

Die Gewinner der Auszeichnung werden ausschließlich anhand des Mitarbeiter-Feedbacks ausgewählt, das in einer anonymen Umfrage von Energage zum Arbeitnehmer-Engagement gesammelt wurde. Die Ergebnisse werden berechnet, indem die forschungsbasierten Ergebnisse der Umfrage, darunter 15 kulturelle Einflussfaktoren, die nachweislich hohe Leistungen prognostizieren können, mit Branchen-Benchmarks verglichen werden. Diese Faktoren sind in vier Themenbereichen organisiert:

Ausrichtung: Die Mitarbeiter sind auf die Unternehmensziele ausgerichtet

Einbindung: Die Mitarbeiter haben das Gefühl, dazuzugehören und Wertschätzung zu erfahren

Coaching: Mitarbeiter bekommen Unterstützung und Aufmerksamkeit von ihrem Vorgesetzten

Performance: Die Mitarbeiter sind überzeugt vom effektiven Funktionieren der Organisation

"Mit dem Titel "Top Workplaces" ausgezeichnet zu werden, ist eine Ehre für Unternehmen, vor allem deshalb, weil diese Auszeichnung authentisch von ihren Mitarbeitern kommt", sagte Energage-CEO Eric Rubino. "Darauf kann man schon stolz sein. Auf dem Markt von heute müssen Führungskräfte darauf achten, ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, sich zu äußern und gehört zu werden. Das ist von größter Bedeutung. Top-Workplaces schaffen das, und es macht sich bezahlt."

Was Rimini Street zu einem Spitzen-Arbeitsplatz macht

Rimini Street genießt weltweit hohes Ansehen als ein Unternehmen, dessen Ziel es ist, "außergewöhnliche Technologielösungen anzubieten, die von außergewöhnlichen Menschen geschaffen werden". Diese Selbstverpflichtung zum "Außergewöhnlichen" ist inzwischen in alle Facetten der Geschäftspraktiken eingeflossen, einschließlich der kontinuierlichen internen Bewertung und Weiterentwicklung von bewährten Verfahren.

Rimini Street hat jüngst ein Programm ins Leben gerufen, in dessen Rahmen Beschäftigte unter dem Titel "Make it Better!" Vorschläge zu den Prozessen, Richtlinien und Menschen im Unternehmen einreichen können. Diese werden dann den jeweils zuständigen Führungskräften zur Prüfung und Beantwortung vorgelegt. Zuletzt hat die Initiative nach einer erfolgreichen sechsmonatigen Erprobungsphase im Jahr 2022 die Einführung einer flexiblen Vier-Tage-Woche für das gesamte Jahr 2023 auf die Tagesordnung gebracht.

Die Mission von Rimini Street, "es besser zu machen", erstreckt sich auch auf die Gemeinden, in denen die Mitarbeiter des Unternehmens leben und arbeiten, wobei Rimini Street finanzielle Mittel und Sachspenden zur Verfügung stellt und Mitarbeiter im Rahmen seines eigenfinanzierten Wohltätigkeitsprogramms, der Rimini Street Foundation, ehrenamtliche Arbeit leisten. Bis heute wurden im Rahmen des Programms fast 450 Wohltätigkeitsorganisationen auf sechs Kontinenten unterstützt, und Tausende von Mitarbeiterstunden wurden für die Förderung von Gemeinschaften durch direkte Freiwilligenarbeit geleistet.

"Unsere Mitarbeiter spielen eine fundamentale Rolle für den Erfolg von Rimini Street. Sie sind ein Teil unserer Grundwerte, die wir unsere 4Cs nennen: Company (Unternehmen), Colleagues (Kollegen), Clients (Kunden) und Community (Gemeinschaft)", sagte Seth Ravin, CEO, President und Chairman of the Board von Rimini Street. "Diese zentralen Werte bilden die Grundlage für die Entscheidungsfindung des Unternehmens und prägen seine Beziehungen zu allen beteiligten Akteuren. Wir sind fest entschlossen, unseren Mitarbeitern die besten Arbeitsplätze zu bieten, und freuen uns, dass unsere Anstrengungen den angestrebten Nutzen bewirken."

Wir stellen ein!

Gestalten Sie Ihre Karriere in einem Unternehmen, das seine Mitarbeiter an die erste Stelle setzt und in die Gemeinschaft investiert. Besuchen Sie die Karriere-Website von Rimini Street unter https://www.riministreet.com/company/careers/

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein im Russell 2000 gelistetes Unternehmen, ist ein weltweit tätiger Anbieter von Softwareprodukten und -dienstleistungen für Unternehmen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet extrem reaktionsschnelle und integrierte Premium-Anwendungsmanagement- und Support-Services, dank derer Lizenznehmer von Unternehmenssoftware erhebliche Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erzielen können. Bis heute haben sich über 5.000 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Firmen, mittelständische Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie weitere Unternehmen aus den verschiedensten Branchen für Rimini Street als zuverlässigen Anbieter von Softwareprodukten und -dienstleistungen für Unternehmen entschieden. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.riministreet.com. Folgen Sie Rimini Street auch auf Twitter, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

