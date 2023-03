EQS-Ad-hoc: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Personalie

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Olaf Heinrich soll neuer Vorstandsvorsitzender werden



15.03.2023 / 18:30 CET/CEST

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Olaf Heinrich soll neuer Vorstandsvorsitzender werden Sevenum, 15. März 2023. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (SAE.DE) gibt hiermit bekannt, dass der Aufsichtsrat heute beschlossen hat, Herrn Olaf Heinrich in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung, die voraussichtlich am 26. April 2023 stattfinden wird, zur Wahl als Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft vorzuschlagen. Es ist beabsichtigt, dass Herr Olaf Heinrich sein Amt als Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzender am 1. August 2023 aufnehmen und der Gesellschaft in der Zeit vom 1. April 2023 bis zum 31. Juli 2023 bereits als Berater zur Verfügung stehen wird.

