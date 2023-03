DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (17.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.034,92 -3,5% +6,4% Stoxx50 3.731,99 -2,4% +2,2% DAX 14.735,26 -3,3% +5,8% FTSE 7.344,45 -3,8% +2,5% CAC 6.885,71 -3,6% +6,4% DJIA 31.458,35 -2,2% -5,1% S&P-500 3.843,65 -1,9% +0,1% Nasdaq-Comp. 11.278,44 -1,3% +7,8% Nasdaq-100 12.081,76 -1,0% +10,4% Nikkei-225 27.229,48 +0,0% +4,4% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 137,64 +366

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,23 71,33 -7,1% -5,10 -17,8% Brent/ICE 72,61 77,45 -6,2% -4,84 -14,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,30 44,19 -2,0% -0,89 -41,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.935,66 1.904,23 +1,7% +31,43 +6,1% Silber (Spot) 21,89 21,69 +0,9% +0,20 -8,7% Platin (Spot) 965,88 986,70 -2,1% -20,83 -9,6% Kupfer-Future 3,88 4,01 -3,3% -0,13 +1,8%

Gold (+1,2%) ist als sicherer Hafen gesucht, zudem verlieren die Anleihen mit den sinkenden Renditen als Anlage an Attraktivität. Mit den Sorgen um die Banken und damit verbundenen potenziellen Rezessionsgefahren geraten die Ölpreise massiv unter Druck. Sie fallen bereits den dritten Tag in Folge, aktuell um weitere bis zu 6 Prozent auf das niedrigste Niveau seit 15 Monaten.

FINANZMARKT USA

Sehr schwach - Nachdem die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) zumindest für den Moment abgehakt schien, kommt eine neue Hiobsbotschaft für den Sektor aus Europa und sorgt für Verkaufslaune. Laut einem Bloomberg-Bericht will der größte Anteilseigner der Credit Suisse (CS), die Saudi National Bank, kein weiteres Geld mehr in die mit Problemen kämpfende Schweizer Bank pumpen. Der S&P-500-Subindex der Banken verliert knapp 4 Prozent. Noch schwächer schneiden Aktien aus dem Energiesektor (-5,0%) ab, weil es mit den Ölpreisen steil nach unten geht. Unter den großen US-Bankenwerten fallen Goldman Sachs um 4,8, JP Morgan ebenfalls und Morgan Stanley um 5,7 Prozent. Die Kurse einiger kleinerer Regionalbanken wie PacWest Bancorp oder First Republic Bank fallen zweistellig.

Am Aktienmarkt lässt eine Gewinnwarnung die Aktie des Modeunternehmens Guess um knapp 6 Prozent nachgeben. Der finanziell angeschlagene Großhändler Boxed muss zwischen einem Verkauf oder einem Insolvenzantrag abwägen. Der Kurs bricht um 45 Prozent ein. Ein enttäuschender Ausblick drückt den Kurs des Technologieunternehmens Luna um 28 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kräftige Verluste - Neben die Sorgen um die Sicherheit des Bankensektors nach der SVB-Pleite gesellten sich auch Wachstumssorgen. Deutlich unter den Erwartungen fiel der Empire State Index für März aus. Zunehmend schließen Analysten eine Rezession in den USA im zweiten Halbjahr nicht mehr aus. In Europa sei die Schwäche der Basic Resources (-5,7%) und der Ölwerte (-6,7%) ein klarer Hinweis auf die Rezessionsgefahren, hieß es im Handel. Der Bankensektor brach erneut um 6,9 Prozent ein. Hier drückte nicht nur die Pleite von SVB auf die Stimmung, sondern auch der Absturz der Credit Suisse (CS). Der Kurs brach um 24,2 Prozent ein. Ein Händler sagte, der Großaktionär Saudi National Bank lehne eine weitere Unterstützung der Bank ab. Angeblich soll Credit Suisse bei den Schweizer Behörden um Unterstützung nachgefragt haben. Commerzbank brachen um 8,7 Prozent ein und Deutsche Bank um 9,3 Prozent. Prudential verloren nach Geschäftszahlen 12,4 Prozent. Eon (+0,5%) hat 2022 den Umsatz kräftig gesteigert und deutlich mehr verdient als im Vorjahr. BMW verloren mit den finalen Zahlen und dem Ausblick 1 Prozent. "Der Ausblick liest sich gut", so ein Marktteilnehmer. Für die Aktien von Inditex und H&M ging es nach Zahlenvorlage um 5,1 bzw. 8,5 Prozent nach unten. Während die Zahlen und Aussagen von Inditex von Analysten mehrheitlich als "in line" eingestuft wurden, wurde bei H&M der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres in lokalen Währungen bemängelt. Lanxess (-11,3%) hat im vergangenen Jahr sein abgespecktes Gewinnziel erreicht und den Markt auf ein herausforderndes Jahr 2023 eingestimmt. Nach Geschäftszahlen ging es in dem schwierigen Gesamtmarktumfeld für K+S um 4,3 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:01 Uhr Di, 17:56 Uhr % YTD EUR/USD 1,0546 -1,7% 1,0736 1,0713 -1,5% EUR/JPY 139,99 -2,8% 144,68 144,06 -0,3% EUR/CHF 0,9775 -0,3% 0,9819 0,9811 -1,2% EUR/GBP 0,8775 -0,6% 0,8833 0,8819 -0,9% USD/JPY 132,73 -1,1% 134,67 134,45 +1,2% GBP/USD 1,2017 -1,1% 1,2156 1,2148 -0,6% USD/CNH (Offshore) 6,9066 +0,3% 6,8908 6,8839 -0,3% Bitcoin BTC/USD 24.261,91 -2,2% 24.859,29 25.939,79 +46,2%

Der Dollar legt mit der gestiegenen Unsicherheit stark zu, der Dollarindex gewinnt 1,4 Prozent. Dabei profitiert er auch von der ausgeprägten Schwäche des Euro, zumal auch in der Eurozone die Renditen massiv sinken - und das am Tag vor der Zinsentscheidung der EZB. Zum Euro legt der Dollar um 1,8 Prozent zu.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - Die Aktienmärkte haben einen Teil ihrer jüngsten Verluste wettgemacht, nachdem sich die US-Börsen am Vortag kräftig erholt hatten. An der Wall Street stützten nachlassende Zinsängste die Kurse. Die am Dienstag veröffentlichten Verbraucherpreise hatten gezeigt, dass sich der Preisauftrieb im Februar erwartungsgemäß verlangsamt hatte. In Schanghai legte der Composite-Index um 0,6 Prozent zu. Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion in China sind in den Monaten Januar und Februar deutlicher gestiegen und zeugen damit von einer Wiederbelebung der heimischen Wirtschaft nach der Aufhebung der Pandemiebeschränkungen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im späten Handel 1,3 Prozent höher. Technologiewerte verzeichneten im Windschatten der US-Pendants überdurchschnittliche Kursgewinne. In Australien schloss der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 0,9 Prozent. Im südkoreanischen Seoul ging der Kospi 1,3 Prozent höher aus dem Handel. Beide Länder dürften von einer Erholung der chinesischen Wirtschaft überdurchschnittlich profitieren. In Tokio gab der Nikkei-225-Index anfängliche Gewinne ab und schloss kaum verändert. Letztlich hätten doch Befürchtungen überwogen, dass der Zusammenbruch der US-Bank SVB eine Kettenreaktion auslösen könnte, hieß es dazu aus dem Handel. Finanzwerte waren nach dem jüngsten Ausverkauf im Sektor gleichwohl gefragt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

DEUTSCHE BANK

Der Deutschen Bank sind nach Aussage von Vorstandschef Christian Sewing in den vergangenen drei oder vier Tagen Einlagen zugeflossen. Die Kunden suchten Qualität, sagte Sewing auf der European Financials Conference von Morgan Stanley. Die Diversifizierung und Kundenbindung der Deutschen Bank zeige, dass es keine Ähnlichkeiten mit der kollabierten Silicon Valley Bank (SVB) gebe.

RWE

Die Qatar Investment Authority (QIA) hat am Mittwoch eine von RWE ausgegebene Pflichtwandelanleihe gewandelt. RWE hatte die Anleihe im Oktober 2022 u.a. zur Finanzierung der milliardenschweren Übernahme der Con Edison Clean Energy Businesses Inc in den USA an eine QIA-Tochter ausgegeben.

AUMANN

legt ein Aktienrückkaufprogramm auf. Wie das Unternehmen mitteilte, will es bis Ende Juli eigene Aktien im Volumen von bis zu 7,0 Millionen Euro zurückkaufen. Die Aktien sollen zu einem Preis von 18 Euro je Aktie über die Börse zurückgekauft werden, also über dem Schlusskurs vom Dienstag von 14,72 Euro. Aumann ist an der Börse knapp 220 Millionen Euro wert.

BIONTECH

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat ihre Zulassung für den Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer aktualisiert. Ab sofort können Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren jetzt eine Auffrischungsdosis des bivalenten Impfstoffs erhalten.

DEUTSCHE BAHN

Die Pünktlichkeit sinkt und sinkt, der Schuldenstand steigt und steigt: Für den Bundesrechnungshof (BRH) steckt die Deutsche Bahn (DB) in einer chronischen Krise. "Der Konzern entwickelt sich zu einem Sanierungsfall, der das gesamte System Eisenbahn gefährdet", sagte BRH-Präsident Kay Scheller am Mittwoch bei der Vorlage eines Sonderberichts für den Bundestag. Der Alleineigentümer Bund müsse die DB "wirksam, umfassend und schnell umstrukturieren": Der Bund brauche die Kontrolle über das Schienennetz.

DÜRR

will die Dividende für das abgelaufene Jahr um 20 Cent auf 0,70 Euro je Aktie anheben. Wie der Maschinen- und Anlagenbauer mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Vorschlag am Mittwoch abgesegnet, er soll der Hauptversammlung am 12. Mai zu Abstimmung vorgelegt werden.

EINHELL

will den Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr 30 Cent mehr Dividende zahlen, nachdem der Gewinn je Aktie in gleichem Maße gestiegen ist. Der Vorstand wolle 2,90 Euro Dividende je Vorzugsaktie (Vorjahr: 2,60 Euro) und 2,84 Euro je Stammaktie (2,54 Euro) vorschlagen, teilte der Werkzeughersteller in Landau an der Isar mit.

CREDIT SUISSE

hat die Unterstützung ihres Großaktionärs verloren. Die Saudi National Bank hat gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg weitere Investitionen in die angeschlagene Schweizer Bank ausgeschlossen, da eine größere Beteiligung zusätzliche regulatorische Hürden mit sich bringen würde.

CREDIT SUISSE

Die Situation der Credit Suisse hat offenbar die EZB-Bankenaufsicht auf den Plan gerufen. Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich bei von ihr beaufsichtigten Kreditinstituten über ihr Credit-Suisse-Exposure erkundigt, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

CREDIT SUISSE

hat einem Zeitungsbericht zufolge die Schweizer Notenbank SNB und die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma um ein Zeichen öffentlicher Unterstützung gebeten. Wie die Financial Times mit Verweis auf namentlich nicht genannte Informanten berichtet, hat die Schweizer Bank um öffentliche Unterstützung ersucht, nachdem ihre Aktien um fast 30 Prozent eingebrochen waren.

TELECOM ITALIA

hat das unverbindliche Angebot der italienischen Staatsbank Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) und der Macquarie Group für ihr Festnetz zurückgewiesen. Die Offerte spiegele nicht den Wert des Unternehmens wider und müsse verbessert werden, teilte die Telecom Italia SpA mit.

BLACKROCK

Larry Fink, CEO des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock, hat sich nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) besorgt gezeigt, dass sich in der Finanzwelt zusätzliche Risse auftun könnten, wenn die US-Notenbank ihre Leitzinsen noch weiter anhebt. "Der Preis des leichten Geldes - beginnen die Dominosteine zu fallen?", schreibt Fink in einem Brief an seine Investoren, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

T-MOBILE US

verstärkt sich mit der Übernahme eines Billiganbieters. Wie die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom mitteilte, übernimmt sie Mint Mobile, zu dessen Anteilseignern der Schauspieler Ryan Reynolds gehört. In dem Deal, der eine Bar- und eine Aktienkomponente enthält, wird Mint Mobile mit bis zu 1,35 Milliarden US-Dollar bewertet.

FOXCONN

Der taiwanische iPhone-Auftragsfertiger Foxconn Technology will nach den Worten von Chairman Young Liu künftig weniger Umsatz in China machen als bisher. Der Anteil der Produktion außerhalb der Volksrepublik werde zunehmen, sagte Liu in einer Telefonkonferenz zur Bilanz des abgelaufenen Jahres.

