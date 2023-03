Dieses erste voll funktionsfähige Toolkit für die Verschlüsselung von Nutzdaten wird die Sicherheit von Unternehmen verändern

Im Jahr 2022 gab es mehr als 4.100 öffentlich bekannt gewordene Datenschutzverletzungen, bei denen etwa 22 Milliarden Datensätze durchsickerten. Das meiste davon war nicht verschlüsselt. Vaultree, der führende Anbieter von Data-In-Use-Verschlüsselung, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit eines einzigartigen Software Development Kits (SDK) bekannt, um diesen massiven Bedarf zu decken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230315005362/de/

Vaultree's first-of-its-kind Fully Functional Data-In-Use Encryption toolkit will transform enterprise security. (Graphic: Business Wire)

Das SDK, das durch eine Reihe bedeutender kryptografischer Durchbrüche des Vaultree-Teams ermöglicht wurde, ist eine benutzerfreundliche, einfach zu integrierende und zu nutzende, vollständig skalierbare Lösung, die es Unternehmen erlaubt, von der voll funktionsfähigen Data-In-Use-Verschlüsselung zu profitieren, die die Verarbeitung vollständig verschlüsselter Daten ohne serverseitige Entschlüsselung und komplexe Zwischenschritte oder spürbare Verzögerungen bei der Datenverarbeitung ermöglicht.

Vaultree hat die Lösung entwickelt, um die Probleme zu lösen, die mit der Verarbeitung vollständig verschlüsselter Daten in großem Umfang verbunden sind. Damit wird sichergestellt, dass Unternehmen nicht mehr die Sicherheit für die Leistung opfern müssen und in der Lage sind, ihre Daten jederzeit mit unübertroffener Einfachheit und außergewöhnlichen Verarbeitungsraten für verschlüsselte Daten sicher zu halten. Unternehmen können ihren Tech-Stack, ihre Datenbank, ihren Code und ihre SQL-Syntax beibehalten, die Regeln befolgen und ohne spürbare Änderungen arbeiten mit dem zusätzlichen Vorteil, dass sie vollständig verschlüsselt und skalierbar sind. Das SDK von Vaultree bietet Schutz, einschließlich Einhaltung, Sicherheit und Effektivität. Im Falle eines Datenlecks können Unternehmen statt einer Entschuldigung für die pauschale Preisgabe sensibler Daten ihre Kunden darüber informieren, dass ihre Daten zwar kompromittiert wurden, aber verschlüsselt sind, was bedeutet, dass sie durch Verschlüsselung geschützt sind ein unvergleichliches Maß an Sicherheit.

Diese Schutzebene macht auch das Leben von CISOs einfacher, indem sie eine der schwierigsten Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit löst: dauerhafte Datenverschlüsselung, selbst im Falle eines Lecks, mit der weltweit ersten voll funktionsfähigen Data-In-Use-Verschlüsselungslösung. Bisherige Verschlüsselungstechnologien waren nicht in der Lage, verschlüsselte Daten zu verarbeiten und sie zur Verarbeitung in Klartext zu entschlüsseln, was sich auf die allgemeine Datensicherheit von Unternehmen auswirkt und ihre Daten für Cyber-Kriminelle leicht zugänglich macht. Die Verschlüsselungslösung von Vaultree ist intelligenter, schneller, einfacher und effizienter als alles andere auf dem Markt. Da sie wirklich vertrauensfrei ist, können Benutzer mit vollständig verschlüsselten Daten arbeiten, ohne dass Schlüssel offengelegt oder serverseitig entschlüsselt werden müssen. Die Data-In-Use-Verschlüsselung sorgt dafür, dass die Daten jederzeit verschlüsselt bleiben, auch während der Verarbeitung. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass es keine Vermittler gibt, was bedeutet, dass es keine Lernkurve und keinen Implementierungsaufwand gibt, was eine nahtlose Einführung ermöglicht.

Die einfache Integration und Nutzung ist ein weiteres entscheidendes Unterscheidungsmerkmal der SDK-Verschlüsselungslösung von Vaultree. Man muss kein Kryptograph sein, es gibt keine Vermittler (wie APIs, Proxys oder Plugins), keine Änderung der Datenarchitektur und keine Änderung von Code oder SQL-Syntax. Diese bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit hat das Produkt zu einem Vorreiter auf dem Markt gemacht.

"Die bahnbrechende Lösung von Vaultree ist die erste ihrer Art und wird die Verschlüsselungslandschaft, wie wir sie kennen, verändern. Datensicherheit ist nicht nur eines der heißen Themen von heute, sondern auch das Thema von morgen. Vaultree weist den Weg in eine sicherere Zukunft", sagt Rinki Sethi, Mitglied des Vorstands von Vaultree.

Die SDK-Verschlüsselungslösung von Vaultree behebt die Nachteile sowohl konventioneller als auch moderner Verschlüsselungsmethoden mit einer Vielzahl von Funktionen, darunter:

Nahezu Klartext-Verarbeitungsgeschwindigkeit, selbst bei großem Umfang

Die Schlüssel befinden sich beim Kunden

Ende-zu-Ende-verschlüsselt während der Verwendung, Entschlüsselung nur clientseitig

Keine Änderungen an Stack, SQL-Syntax, Datenstruktur, Architektur und Netzwerktopologie

Komplexe Verarbeitung von der Volltextsuche bis hin zu Berechnungen auf zufällig verschlüsselten Daten

Leistung und Skalierbarkeit auf Unternehmensebene

Kein Bedarf an spezieller Hardware

Die Hochleistungs-Verarbeitung von vollständig verschlüsselten Daten ermöglicht es Unternehmen, Milliarden von Datensätzen zu skalieren und dabei Daten mit ähnlichen Geschwindigkeiten zu verarbeiten wie unverschlüsselte Daten. Unternehmen, die mit großen Mengen sensibler Daten umgehen, darunter solche aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Pharmazeutik, Versicherungen, Einzelhandel, Telekommunikation und Energie, können das enorme wirtschaftliche, cybertechnische, rechtliche, reputationsbezogene und geschäftliche Risiko einer Datenverletzung im Klartext mindern weil die Daten verschlüsselt sind.

"Verletzungen oder Lecks werden weiterhin auftreten, egal wie viele Tools in der ersten Verteidigungslinie vorhanden sind, aber die zweite Verteidigungslinie die Verschlüsselung wurde jahrzehntelang vernachlässigt, weil die Daten immer noch entschlüsselt werden müssen, um mit ihnen arbeiten zu können. Der einzige Weg nach vorne ist ein immer verschlüsselter Ansatz", sagt Tilo Weigandt, Mitbegründer und COO von Vaultree.

Neben anderen Entwicklungen ist Vaultree der erste und einzige Anbieter von (Data-In-Use-)Verschlüsselungslösungen, der eine Partnerschaft mit Googles AlloyDB für PostgreSQL eingegangen ist und damit eine neue Ära mit einer voll funktionsfähigen Verschlüsselungslösung in der Cloud einleitet. Um die Nutzung seiner revolutionären Datenschutzlösung weiter auszubauen, ist Vaultree auch eine Partnerschaft mit Qrypt eingegangen. Die Partnerschaft nutzt die Fähigkeit von Qrypt, unabhängig voneinander identische symmetrische Schlüssel an mehreren Endpunkten zu generieren, und die quantensichere, zukunftssichere One-Time-Pad-Verschlüsselung in Verbindung mit der voll funktionsfähigen Data-In-Use-Verschlüsselung von Vaultree, um eine schnelle, zukunftssichere Datenverarbeitung in einer zunehmend cloudbasierten Welt zu ermöglichen.

"Im Moment sind wir weltweit das einzige Unternehmen mit der Kapazität und Innovation, die wir haben. Wir werden im Laufe des nächsten Jahres erheblich wachsen und Unternehmen mit unserer Data-In-Use-Verschlüsselungstechnologie unterstützen. Wir konzentrieren uns stark darauf, diese schnell auf den Markt zu bringen, wobei unsere Zielmärkte Nordamerika und Europa sind", sagte Ryan Lasmaili, Mitbegründer und CEO von Vaultree.

Über Vaultree

Vaultree hat die weltweit erste voll funktionsfähige Data-in-Use-Verschlüsselungslösung entwickelt, die das grundlegende Sicherheitsproblem der Branche löst: die dauerhafte Verschlüsselung von Daten, selbst im Falle eines Lecks. Vaultree ermöglicht es Unternehmen, unter anderem aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen/Pharma, das großefinanzielle, cybertechnische, rechtliche und geschäftliche Risiko einer Datenpanne im Klartext zu minimieren. Mit Vaultree können Unternehmen allgegenwärtige Daten in großem Umfang verarbeiten, durchsuchen und berechnen, ohne jemals Verschlüsselungsschlüssel aushändigen oder serverseitig entschlüsseln zu müssen. Sollte es zu einem Leck kommen, bleibt die Data-in-Use-Verschlüsselung von Vaultree bestehen und macht die Daten für böswillige Akteure unbrauchbar. Die Integration von Vaultree in bestehende Datenbanktechnologien ist nahtlos und erfordert keine Technologie- oder Plattformänderungen. Vaultree ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Irland und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.vaultree.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230315005362/de/

Contacts:

Matt Culbertson

prforvaultree@bospar.com