Die erweiterte Anlage liegt strategisch günstig im Zentrum des größten dänischen Handelshafens, dem Hafen von Aarhus, und stellt eine wichtige Verbindung zwischen dem nordischen Markt und dem Rest der Welt dar

Durch den Ausbau wird die Kapazität der bisherigen Anlage mehr als verdoppelt, wobei Raum für künftige Erweiterungen zur Deckung der wachsenden Kundennachfrage besteht

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" oder das "Unternehmen"), einer der weltweit führenden REITs für temperaturgeregelte Industrieanlagen und Anbieter von Logistiklösungen, eröffnete heute offiziell sein erweitertes Kühlhaus im Hafen von Aarhus, Dänemark. Damit stärkt das Unternehmen sein Netzwerk an wichtigen Hafenstandorten und bietet seinen Kunden eine effiziente Verbindung zwischen den Meeresfrüchtemärkten im Nordatlantik und dem Rest der Welt an.

Lineage hat die Kapazität seiner Anlagen im Hafen von Aarhus deutlich erhöht. Durch den Ausbau kommen 18.000 Palettenplätze hinzu, sodass insgesamt 27.500 Palettenplätze zur Verfügung stehen, die je nach Kundenbedarf weiter ausgebaut werden können. Durch diese Kapazitätserweiterung erhalten die Kunden, darunter auch Erzeuger von Fisch und Schalentieren, die Möglichkeit zur wirtschaftlichen Lagerung ihrer Produkte an einem wichtigen Standort, der als Drehscheibe für die Ein- und Ausfuhr von Meeresfrüchten Grönland und Dänemark mit dem Weltmarkt verbindet. Die Anlage in Aarhus kann zahlreiche Arten von Lebensmitteln umschlagen, ist jedoch auf die Annahme, den Umschlag und den Export von Meeresfrüchten, Schweinefleisch und Molkereiprodukten spezialisiert.

"Aarhus ist ein weiterer strategischer Hafenstandort, der für die Kunden von Lineage als Tor zu den Märkten in aller Welt dienen kann. Lineage investiert weiterhin dort, wo wir glauben, dass wir unseren Kunden die beste umfassende Logistiklösung bieten können. Wir sind stolz darauf, diesen Standort im Hafen von Aarhus zu eröffnen, der eine wichtige Verbindung zu den nordischen Ländern darstellt und ein starker Partner in unserem Engagement für eine effektivere Lieferkette ist", sagte Carsten Wolf, Regional Vice President, Nordics, bei Lineage Logistics.

Die erweiterte Anlage ist das einzige Kühlhaus im Hafen und verschafft den Kunden von Lineage Zugang zu einem wichtigen Eintrittspunkt in den dänischen Markt, da ein großer Teil der dänischen Konsumgüter über den Hafen eingeführt wird und dänische Exporte über den Hafen in die übrige Welt verschifft werden. Der Hafen von Aarhus ist der einzige Hafen in Dänemark, in dem die größten Containerschiffe anlegen können. Die modernisierte Anlage und die Hafeninfrastruktur verbinden mehrere Lieferketten und erlauben es den Produkten der Lineage-Kunden, im Hafen zu verbleiben, bevor sie an ihren endgültigen Bestimmungsort weiterbefördert werden was die Sicherheit der Waren gewährleistet und die Transportkosten senkt.

"Ich freue mich sehr, dass Lineage beschlossen hat, seine Investitionen in die Kapazitäten im Hafen von Aarhus deutlich zu erhöhen. Dies unterstreicht die Position des Hafens von Aarhus als wichtigen Umschlagplatz für tiefgekühlte und gekühlte Waren nicht nur für Dänemark, sondern auch für die nordische Region, Europa und den Rest der Welt. Ich bin zuversichtlich, dass Aarhus in Zukunft in der Lage sein wird, den Anteil der Anfragen aus den arktischen Staaten und der nordischen Region zu erhöhen, um sie in den Rest der Welt zu verteilen. Indem wir uns stärker auf die Schifffahrt konzentrieren, unterstützen wir den grünen Wandel am besten", sagte Jacob Bundsgaard, Bürgermeister von Aarhus und Vorstandsvorsitzender des Hafens Aarhus.

Die Anlage wurde nach hocheffizienten und modernen Standards gebaut und verfügt über die branchenführenden Kühllagerlösungen von Lineage, die den Kunden helfen, ihre Lieferketten schnell und effizient zu optimieren. Der erweiterte Standort in Aarhus bietet Lösungen für Zollabfertigung, Hafenlogistik, Sortierung, Verarbeitung und Produktion und verbindet die Kunden mit einem starken und wachsenden Netzwerk, damit sie ihre Lebensmittelprodukte mit maximaler Sicherheit und Effizienz liefern können.

Aarhus ist Teil des Lineage-Netzwerks von mehr als 400 Kühllagern weltweit. Die Erweiterung des Standorts folgt auf den Eintritt von Lineage in den dänischen Markt im Jahr 2020 mit der Übernahme von Lundsøe Køl og Frys A/S, Super Frost Sjælland ApS, Coldstar ApS und Claus Sørensen A/S mit Einrichtungen im ganzen Land.

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist der weltweit größte REIT für temperaturgeregelte Industrielager und Anbieter von Logistiklösungen. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 400 strategisch gelegenen Einrichtungen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß, das sich über 20 Länder in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erstreckt. Das branchenführende Know-how von Lineage bei logistischen Komplettlösungen, das konkurrenzlose Immobiliennetzwerk und die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien tragen dazu bei, die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und was am wichtigsten ist als Visionary Partner von Feeding America die Ernährung der Welt zu unterstützen. In Anerkennung der führenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage als Nr. 3 in der CNBC Disruptor 50 Liste 2022, als Deloitte US Best Managed Company im Jahr 2022, als Nr. 1. Data Science-Unternehmen und als Nr. 23 insgesamt auf der Fast Company-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt von 2019 ausgezeichnet und überdies in die Change The World-Liste von Fortune im Jahr 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

Über den Hafen von Aarhus

Der Hafen von Aarhus ist der größte Containerhafen Dänemarks und ein wichtiges Tor zum dänischen Markt. Der Hafen ist ein wirtschaftlicher Knotenpunkt, an dem etwa 200 Unternehmen angesiedelt sind und der für die örtliche Gemeinschaft und für Dänemark zahlreiche Arbeitsplätze schafft. Außerdem ist er führend im Bereich der Nachhaltigkeit und hat sich verpflichtet, den Hafenausbau CO2-neutral zu gestalten.

