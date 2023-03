Der S&P 500 zeigt sich weiterhin hochvolatil und ist am heutigen Mittwoch direkt mit einem Gap-down bei 3.876 Punkten in den Handel gestartet. Im Tagestief wurden bisher 3.838 Punkte erreicht, dann stieg der S&P 500 wieder an und zeigt sich aktuell bei 3.855 Punkten. Mögliche Erholungen sollten wohl bereits im Bereich um den 10er-EMA wieder auslaufen. Die übergeordnete Richtung im S&P 500 bleibt weiterhin abwärts gerichtet. Erholungen in der übergeordneten ...

