Einem Kanadier ist es ungewollt gelungen, in einen Tesla eines anderen Halters einzusteigen und loszufahren. Möglich machte das die Tesla-App - doch warum, ist noch zu klären. Rajesh Randev hat am Dienstag dieser Woche das gemacht, was er regelmäßig macht: Er ist in einen Tesla eingestiegen und losgefahren. Allerdings war diesmal doch alles anders, denn anstatt seinen eigenen Tesla zu bewegen, war der Kanadier in ein fremdes Tesla-Fahrzeug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...