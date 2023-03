Volkswagen hat im Zuge eines Events mit dem Titel "For the People" eine seriennahe Studie des ID 2 All vorgestellt. Das kompakte Elektroauto soll unter 25.000 Euro kosten und 2025 auf den Markt kommen. Die seriennahe Studie des "ID 2 All" soll das bisher günstigste Elektroauto des Konzerns werden. Rein optisch unterscheidet es sich stark von der ersten Studie eines erschwinglichen E-Autos, das 2021 zur IAA in München gezeigt wurde. Das recht futuristische "ID Life" getaufte Konzept fiel angeblich in der Chefetage durch; das neue Modell orientiert sich derweil stärker an der vertrauten VW-Handschrift, bringt aber neue Akzente ...

