The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.03.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.03.2023



ISIN Name

CA4918951084 KEON CAPITAL INC.

DE000A0MYG12 LEONARDO UI G

DE000A0X7582 ACATIS IFK VALUE RENTEN A

DE000A1CXYM9 WELTZINS-INVEST (P)

IT0005316705 ILLA S.P.A.

KYG2581M1078 CRYSTAL PEAK ACQ.A -,0001

LU0052588471 FID.FDS-EU.MU.AS.IN.MAAGL

US02364W1053 AMERICA MOVIL L ADR/20

US02364W2044 AMERICA MOVIL A ADR/20

US78116T1034 RUBIUS THERAPEUT. DL-,001

