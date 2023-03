Die zweite Ausgabe der Financial Sector Conference (FSC 2023) wurde heute in Riad eröffnet. Mehr als 3000 Teilnehmer aus der ganzen Welt diskutierten über die Zukunft der globalen Finanzgemeinschaft unter dem Konferenzthema "Vielversprechende finanzielle Aussichten".

Saudi Minister of Finance HE Mohammed Al-Jadaan addresses delegates at opening of Financial Sector Conference in Riyadh, Saudi Arabia (Photo: AETOSWire)

Der saudische Finanzminister Mohammed Al-Jadaan begrüßte die Teilnehmer der Konferenz mit den Worten: "Ich bin zuversichtlich, dass diese Konferenz eine Gelegenheit bieten wird, auf Erfahrungen aufzubauen und Ideen auszutauschen, um eine globale Wirtschaft voller Herausforderungen und Chancen zu bewältigen und dazu beizutragen, den globalen Finanzsektor stärker, einflussreicher und widerstandsfähiger zu machen."

Die Konferenz wurde mit einer eindrucksvollen Podiumsdiskussion eröffnet, die sich mit den strategischen Optionen für den Finanzsektor angesichts der schwierigen weltwirtschaftlichen Lage befasste. Der Präsident der Credit Suisse Group AG, Axel Lehmann, erklärte den Zuhörern: "Es ist klar, dass die massiven geopolitischen Veränderungen der letzten 10 bis 15 Jahre neue wirtschaftliche Möglichkeiten in Ländern wie dem Nahen Osten schaffen, der sich zusammen mit Ländern wie China und Indien zu einem dynamischen neuen globalen Zentrum entwickelt."

Ronald O'Hanley, Chairman und CEO von State Street, fügte zu den sich in Saudi-Arabien bietenden Chancen hinzu: "Für Investoren ist dies eindeutig ein sehr attraktiver Zeitpunkt, um sich hier aufzuhalten, mit einer starken Wirtschaft und einer Regierung, die sich für den Wandel einsetzt und von gut ausgebildeten Arbeitskräften unterstützt wird. Es gibt klare Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Energie und erneuerbare Energien, im Tourismus und, um vom Anstieg der Konsumwirtschaft zu profitieren."

S.E. Eng. Khalid Al Falih, Saudi-Arabiens Minister für Investitionen, sagte: "Wir sind jetzt auf halbem Wege zur Umsetzung der Vision 2030, die das Ausmaß der Wirtschaft verdreifachen wird, und wir sind dem Zeitplan voraus, aber wir wissen, dass wir nicht selbstgefällig sein dürfen. Eine der größten Veränderungen, die sich abzeichnet, ist die Tatsache, dass wir in der Vergangenheit als Kapitalquelle angesehen wurden, was sich heute jedoch umkehrt, und wir fordern die Finanzwelt auf, sich der Möglichkeiten bewusst zu werden, und wir streben danach, mehr Kapital und internationale Partner anzuziehen."

Alexandre Fleury, Co-Head of Market Activities, Societe Generale, sagte auf der Konferenz: "Die Vision 2030 ist außergewöhnlich und eine erstaunliche Leistung. Die Welt hat noch nicht genug davon mitbekommen, was in Saudi-Arabien passiert, aber bald werden die Investoren keine andere Wahl haben, als hier zu investieren. Globale Investoren müssen Teil der Vision 2030 sein."

Mit Blick auf die globale Wirtschaftslage sagte Seth Carpenter, Global Chief Economist, Morgan Stanley: "Als Morgan Stanley sind wir ziemlich optimistisch, was Asien angeht, insbesondere China, Japan, Indien und Saudi-Arabien. Am schwächsten ist das Wachstum in Europa und den USA, obwohl die Wirtschaftsleistung hoch ist. Das Dilemma für die Zentralbanken besteht darin, die Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation zu senken, und genau zu beurteilen, wie viel man braucht, um die Dinge zu verlangsamen, ohne eine Rezession auszulösen."

