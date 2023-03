Taipeh, 16. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die neueste Produkteinführung von Winmate, das Smart Connected Car System, wurde mit dem Ziel entwickelt, ein nahtloses Fahrerlebnis zu ermöglichen. Das Smart Cockpit berücksichtigt die Bedürfnisse der Nutzer und integriert Software und Hardware gleichermaßen. Es umfasst die Fahrzeugelektronik, das Kombiinstrument und das Infotainmentsystem und kann mit mehreren Bildschirmen und verschiedenen intelligenten Mobilgeräten verbunden werden.Das System beinhaltet eine KI-Engine und Deep Learning, was proaktive Empfehlungen von Diensten ermöglicht und gleichzeitig die Sicherheit des Fahrverhaltens überwacht. Inhalte und Anwendungen von Drittanbietern werden ebenfalls integriert, um ein umfassendes, ständig aktualisiertes Benutzererlebnis zu bieten. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von intelligenten Endgeräten zielt das Smart Cockpit darauf ab, ein konsistentes, personalisiertes und nahtloses Erlebnis im vernetzten Auto zu ermöglichen.Das Smart Connected Car System verfügt über eine Reihe von Funktionen, darunter:- Multibildschirm-Interaktion im Fahrzeug und gemeinsame Nutzung von Inhaltsdiensten- nahtlose Telefon-/Kfz-Konnektivität mit einfacher Überleitung zu anderen Diensten- proaktive und kontextbezogene Empfehlungen mit KI-Vorhersage und Dienstintegration- Überwachung des Fahrverhaltens und Sicherheitsbewertung auf Basis von Deep Learning- ein Ökosystem von Diensten zur Unterstützung von Inhalten und Anwendungen Dritter- ständig aktualisierte Benutzererfahrung, um den Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden- Erleben Sie die nächste Generation der Fahrzeugtechnologie mit dem Smart Connected Car System von Winmate.Wir freuen uns, Ihnen weitere Details über das Smart Connected Car System von Winmate mitteilen zu können, das über ein 12,3-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1920 x 720 Pixeln verfügt, das bei Sonnenlicht ablesbar ist. Das Display ist mit der PCAP-Touchscreen-Technologie ausgestattet und nach IP65 wasser- und staubdicht, was es ideal für den Einsatz in industriellen und kommerziellen IoT-Anwendungen macht.Im Inneren wird das Smart Cockpit von der Genio 700 Great Performance CPU von MediaTek angetrieben, einem fortschrittlichen Multimedia- und KI-gestützten System-on-a-Chip (SoC), der außergewöhnliche Leistung für anspruchsvolle Anwendungen bietet.Zusätzlich zu seinen beeindruckenden Hardwarespezifikationen bietet das Smart Connected Car System auch einen großen Leistungseingangsbereich für Gleichstrom von 10 bis 60 V mit Zündung, wodurch sichergestellt wird, dass es von einer Vielzahl von Quellen betrieben werden kann. Das System arbeitet auch in einem breiten Temperaturbereich zuverlässig und eignet sich daher für den Einsatz in rauen Umgebungen.Um seine Vielseitigkeit weiter zu erhöhen, unterstützt das Smart Cockpit die VESA-Montage, so dass es an einer Vielzahl von Orten angebracht werden kann, um optimalen Komfort und einfache Nutzung zu gewährleisten. Insgesamt ist das Smart Connected Car System von Winmate eine leistungsstarke und zuverlässige Lösung, die dank ihrer fortschrittlichen Hardware- und Softwarefunktionen ein nahtloses Fahrerlebnis für die Nutzer bietet.Das Smart Connected Car System von Winmate wird auf der kommenden Embedded World 2023 Expo vorgestellt. Diese jährlich stattfindende Veranstaltung ist eine wichtige Plattform für die Präsentation der neuesten Fortschritte bei eingebetteten Systemen und vernetzten Technologien, und wir freuen uns sehr, dabei zu sein. An unserem Stand können die Besucher einen ersten Blick auf unser Smart Cockpit werfen und dessen nahtlose Konnektivität und fortschrittliche Funktionen erleben. Wir werden auch sachkundige Mitarbeiter vor Ort haben, die Fragen beantworten und zusätzliche Informationen über unser Produkt geben können.Wir laden alle Teilnehmer ein, uns auf der Embedded World 2023 Expo zu besuchen und mehr darüber zu erfahren, wie das Smart Connected Car System von Winmate ein personalisiertes und nahtloses Fahrerlebnis bieten kann.VerfügbarkeitDie neue robuste Computertechnik von Winmate kann ab sofort bestellt werden. Bitte besuchen Sie die Website von Winmate unter https://www.winmate.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1771248/3935753/Winmate_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/einfuhrung-des-smart-connected-car-systems-von-winmate--genieWen-sie-ein-nahtloses-fahrerlebnis-301773650.htmlPressekontakt:Winmate,Marketingabteilung,(886) 2-8511-0288,winmate_service@winmate.comOriginal-Content von: Winmate Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165191/5464556