Führungskräfte von Sectigo und SiteLock erklären, wie moderne Unternehmen digitales Vertrauen in einer digitalen Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebung aufbauen können

ROSELAND, N.J., March 16, 2023®, ein weltweit führendes Unternehmen von automatisiertem Certificate Lifecycle Management (CLM) und digitalen Zertifikaten, gab heute bekannt, dass es nächste Woche als Sponsor und Redner auf dem CloudFest 2023 im Europa-Park, Deutschland, vertreten sein wird.



Das vom 20. bis 23. März stattfindende CloudFestist die branchenweit führende Konferenz für Cloud-, Hosting- und Internetdienstleister und befasst sich mit den wichtigsten Trends rund um die Sicherheit von Websites. Als führender Anbieter von Website-Sicherheitsschutz mit mehr als 16 Millionen Websites, die derzeit durch das auf Website-Sicherheit und -Überwachung spezialisierte Unternehmen SiteLockund eine Reihe von Lösungen geschützt werden, darunter automatisierte Lösungen zum Scannen und Patchen von Schwachstellen in Content Management Systemen (CMS), ist Sectigo Diamond Partner auf dem CloudFest.

Am 22. März steht die Veranstaltung unter dem Motto "Protectors of the Internet". Sectigo und SiteLock werden gemeinsam mit führenden Experten der Branche über moderne Wege diskutieren, wie Unternehmen digitales Vertrauen in der digitalen Welt der Cloud und Hybrid-Cloud aufbauen können, darunter:

WordPress Cybersecurity and Liability at Scale ; 11:20 Uhr MEZ; Logan Kipp, Director of Sales Engineering bei SiteLock, wird gemeinsam mit Experten von CloudLinux, WebPros, Monarx, BitNinja Security und Guildenberg über Toolkits diskutieren, mit denen Benutzer WordPress per Mausklick bereitstellen können. Dies bietet viel Leistungsstärke, aber es besteht auch ein gewisses Haftungsrisiko, wenn es nicht sorgfältig eingesetzt wird. Wie können Sie das in großem Maßstab sicher handhaben, und wie können Sie bei Cybersecurity as a Service konkurrieren? Die Diskussionsteilnehmer werden erörtern, wie die Haftung für die komplette schlüsselfertige WordPress-Leistung verwaltet und gemindert und die Sicherheit auf Unternehmensebene standardisiert werden kann.





; 12:30 Uhr MEZ; Tim Callan, Chief Experience Officer bei Sectigo, wird erörtern, warum Quantencomputer die heute allgegenwärtigen RSA- und ECC-Algorithmen ablösen werden und wie Staaten, Wissenschaftler und die Privatwirtschaft eine quantensichere Kryptografie einführen. Er wird zudem die erwarteten Auswirkungen auf digitale Zertifikate, einschließlich SSL, erläutern und erklären, was jeder, der eine digitale Infrastruktur betreibt, im Jahr 2023 tun muss, um vorbereitet zu sein. The Cybersecurity Spiral ; 15:25 Uhr MEZ; Callan wird auch an einer Podiumsdiskussion mit Experten von ESET, Acronis und WordPress teilnehmen. Sie werden den nicht enden wollenden Kreislauf von mehr Bedrohungen, Lösungen und Geld erörtern und wie Unternehmen in dieser Spirale Vorteile und Chancen finden können.



"Der Sicherheitsbericht von SiteLock zu Websites ergab, dass fast die Hälfte der Inhaber von KMU-Websites der Ansicht sind, sie seien zu klein, um zum Ziel zu werden, obwohl die Hälfte von ihnen bereits Opfer eines Cyberangriffs geworden ist. Da die Bedrohungsumgebung im Jahr 2023 weiter wächst und sich weiterentwickelt, benötigen Unternehmen eine umfassende Sicherheitslösung. SiteLock ist eine Suite von Sicherheitsprodukten zum Schutz von KMU vor Webangriffen, und unser Risikomanagement-Tool analysiert mehr als 500 Variablen, um den Risikograd einer Website zu ermitteln", sagte Michael Fowler, President, Channel Partners, Sectigo. "Sectigo freut sich, gemeinsam mit SiteLock Diamond Partner des CloudFest 2023 zu sein und den Teilnehmern aufzuzeigen, wie moderne, cloudbasierte Unternehmen digitales Vertrauen aufbauen können, um Geschäfte sicher abwickeln zu können."

Partner, die daran interessiert sind, ein Treffen mit Sectigo auf dem CloudFest zu vereinbaren, um mehr über das Lösungsangebot zu erfahren, können eine E-Mail an partners@sectigo.comsenden.

Über Sectigo

Sectigo ist ein führender Anbieter von automatisierten CLM-Lösungen.

Über SiteLock

SiteLock ist ein führender Anbieter von umfassenden Cybersicherheitslösungen für Unternehmen. Die cloudbasierten Technologien der Enterprise-Klasse und das umfassende Fachwissen des Unternehmens bieten Organisationen jeder Größe Zugang zu denselben Sicherheitsfunktionen, die auch die größten Unternehmen zum Schutz ihrer Daten, zur Gewährleistung einer sicheren Kommunikation und zur Verteidigung ihrer Websites einsetzen. SiteLock bietet effektive, erschwingliche und zugängliche Lösungen zur automatischen Erkennung und Behebung von Bedrohungen, zur Verhinderung künftiger Cyberangriffe, zur Ermöglichung uneingeschränkter und sicherer Kommunikation und zur Einhaltung von Compliance-Standards. Das 2008 gegründete Unternehmen schützt weltweit mehr als 16 Millionen Unternehmen.

Ansprechpartner bei Sectigo:

Elliot Harrison, Director of Global Communications

Sectigo

elliot.harrison@sectigo.com