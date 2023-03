Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Schon die Kleinsten können stundenlang aufs Tablet starren und dabei ganz still sitzen. Nicht gut, Bewegung ist wichtig. Sie beeinflusst positiv sowohl die körperliche als auch geistige Entwicklung der Kinder. Marco Chwalek hat Tipps, wie man Kids in Bewegung bringt:Sprecher: Kleinkinder wollen und sollen ihre Umwelt aktiv kennenlernen und auch für ältere Kinder ist Bewegung enorm wichtig, berichtet das Apothekenmagazin "Baby und Familie". Chefredakteurin Stefanie Becker weiß, wie man den Nachwuchs vom Sofa kriegt:O-Ton Stefanie Becker: 22 Sekunden"Kindern macht das gemeinsame Spielen am meisten Spaß, ob jetzt mit denEltern, Großeltern oder anderen Kindern. Eltern sind aber die besten Vorbilder, wenn es um Bewegung geht, denn aktive Eltern, die haben meistens auch aktive Kinder. Und ein guter Tipp für mehr Bewegung sind zum Beispiel regelmäßige Familienausflüge, denn diese Aktivitäten, die stärken den Zusammenhalt und bringen Kinder in Schwung."Sprecher: Dieser Ausflug an der frischen Luft macht allen Spaß und ist nicht teuer:O-Ton Stefanie Becker: 16 Sekunden"Eine Tour durch den Wald, das ist etwas, was kleine und große Kinder interessiert, denn es gibt da so viel für sie zu entdecken, zum Beispiel Gerüche und Geräusche, Pflanzen und Tiere. Und genügend Platz, um zu toben, rennen, hüpfen und klettern gibt es dort natürlich auf alle Fälle."Sprecher: Das Wetter ist nicht immer toll und so brauchen Kinder auch zuhause Platz für Bewegung:O-Ton Stefanie Becker: 17 Sekunden"Eltern sollten das Kinderzimmer nach Möglichkeit nicht so voll stellen, denn Bewegung braucht nun mal Platz, zum Beispiel für einen Kissenparcours, der auch die Geschicklichkeit fördert. Für die Kleinen sind aber die Dinge des Alltags auch spannend. Wenn sie zum Beispiel mithelfen dürfen, mit einem Kinderbesen den Flur zu fegen oder auch beim Betten machen."Abmoderation: Dann man los. Mit den Kindern aktiv den Alltag erleben, ist doch für die Eltern genauso wichtig und gut, berichtet "Baby und Familie".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.baby-und-familie.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5464562