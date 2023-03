Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Einladung zur Webcast-Präsentation am 23. März zu den Ergebnissen 2022 und zum Ausblick 2023 von Cosmo



16.03.2023 / 06:00 GMT/BST



Dublin, Irland - 16. März 2023: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) («Cosmo») gab heute bekannt, dass das Unternehmen am Donnerstag, den 23. März 2023 um 07:00 Uhr MEZ die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlichen wird. Cosmo lädt Investoren, Finanzanalysten und Wirtschafts-/Life-Science-Journalisten zu einem Live-Video-Webcast ein, der um 14:00 Uhr MEZ mit Mauro Ajani (Gründer und Präsident des Verwaltungsrates), Alessandro Della Chà (CEO) und Niall Donnelly (CFO) stattfinden wird, um die Finanz- und Betriebsergebnisse des Jahres 2022 sowie die nächsten Meilensteine des Unternehmens zu diskutieren. Live-Telefonkonferenz und Video-Webcast-Präsentation: Datum: Donnerstag, 23. März 2023

Zeit: 14 Uhr MEZ Webcast-Link: Chrome (empfohlen) or Firefox https://media.choruscall.eu/mediaframe/webcast.html?webcastid=L3HNXtf4

Bitte beachten Sie die Funktion/Möglichkeit zum Stellen von Fragen via Webcast. Via Telefon Teilnehmende, die mündliche Fragen per Telefon stellen möchten, können die folgenden Nummern anrufen. Um einen schnellen Zugang zu gewährleisten, wählen Sie sich bitte etwa zehn Minuten vor dem geplanten Beginn der Telefonkonferenz ein. Schweiz / Europa +41 (0) 58 310 50 00 Grossbritannien +44 (0) 207 107 06 13 USA +1 (1) 631 570 56 13

Die Präsentation und Medienmitteilung sowie der Geschäftsbericht 2022 stehen am 23. März 2023 ab 07:00 Uhr MEZ unter www.cosmopharma.com zum Download bereit. Aufzeichnung Der Webcast wird zusammen mit der Präsentation kurz nach der Veranstaltung online zur Verfügung stehen und drei Monate lang zugänglich sein. Kontakt: Hazel Winchester, Head of Investor Relations Cosmo Pharmaceuticals N.V. Tel: +353 1 817 03 70 hwinchester@cosmopharma.com



Ende der Medienmitteilungen