Christine Theodorovics wird CEO von Baloise in Luxemburg



Basel, 16. März 2023. Romain Braas, derzeitiger CEO von Baloise in Luxemburg, hat sich entschieden per 30. September 2023 in Pension zu gehen. Seine Nachfolgerin wird die schweiz-österreichische Doppelbürgerin Christine Theodorovics (54), die per 1. Juni 2023 seine Funktion übernehmen wird.

«In seinen 18 Jahren bei Baloise hat Romain den Erfolg des Unternehmens massgeblich mitgeprägt. Unter seiner elfjährigen Führung als CEO von Baloise in Luxemburg sind wir zum drittgrössten Versicherer im luxemburgischen Markt aufgestiegen und haben uns auf dem internationalen Parkett einen Namen gemacht», sagt Gert De Winter, CEO der Baloise Gruppe. «Im Namen der Konzernleitung und des gesamten Group Strategy Boards danke ich Romain für seinen grossartigen Einsatz für Baloise und wünsche ihm für seinen neuen Lebensabschnitt nur das Beste.»

Romain wird am 30. September 2023 in Pension gehen und bis zu diesem Zeitpunkt Mitglied der Geschäftsleitung bleiben, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Seine Nachfolgerin wird Christine Theodorovics, die per 1. Juni 2023 zu Baloise stösst. Der Verwaltungsrat schlägt zudem vor, dass Christine die Funktionen als genehmigte Geschäftsführerin und Verwaltungsrätin der Baloise Assurances und der Baloise Vie Luxembourg übernimmt. Diese Funktionsübernahme bedarf der Zustimmung der Versicherungsaufsicht.

Christine verfügt über eine ausgezeichneten und breit abgestützten Leistungsausweis in der Finanz- und Versicherungsindustrie, mit Schwerpunkten in Digitalisierung, strategischer Transformation und ESG. Nach ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien, einem Post-graduate Studium am Europakolleg in Brügge sowie ersten Berufserfahrungen in der Marktforschung für Kantar Group und im Qualitätsmanagement von Credit Suisse, begann sie ihre Karriere in der Assekuranz bei Swiss Life als Head of Operational Excellence. Von 2011 bis 2019 war sie bei der Zurich Insurance Group in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig - zuletzt als Geschäftsleitungsmitglied der Zurich Deutschland - ehe sie zur AXA Group wechselte. Bis im August 2022 war sie bei AXA als Chief Strategy Officer für die Strategieentwicklung und

-umsetzung für die Märkte Italien, Deutschland und Belgien verantwortlich. Christine ist Aufsichtsratsmitglied von Athora Deutschland und Hansard Global Plc. sowie Stiftungsrätin von SOS-Kinderdorf Schweiz. Promoviert hat sie in England an der University of Gloucestershire.

«Wir sind überzeugt, mit Christine die ideale Kandidatin für die Rolle des CEO von Baloise in Luxemburg gefunden zu haben. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Versicherungsindustrie und bringt die Führungsqualitäten und Werte mit, um die Herausforderungen, denen wir uns in einer sich ständig verändernden Welt stellen müssen, zu meistern. Wir freuen uns zusammen mit Christine auf dem bisherigen Erfolg aufzubauen und die Chancen zu ergreifen, Baloise zu einem noch kundenorientierteren Unternehmen zu machen", sagt Gert De Winter.

