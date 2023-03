EQS-News: Multitude SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Multitude SE veröffentlicht vorläufige ungeprüfte Jahresergebnisse für 2022



16.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Multitude SE veröffentlicht vorläufige ungeprüfte Jahresergebnisse für 2022 Dies ist eine inoffizielle Übersetzung der originalen Pressemitteilung auf English. Helsinki, 16 März 2023 - Multitude SE (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS) ("Multitude" oder der "Konzern") veröffentlicht seine vorläufigen, ungeprüften Jahresergebnisse für das am 31 Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr, und zeigt starke Ergebnisse in allen wichtigen Kennzahlen. Die wichtigsten Highlights Die EBIT-Prognose ist bei EUR 31,6 Millionen übertroffen worden, verglichen mit EUR 27,2 Millionen in 2021* (um 16,2% erhöht)

Das Kreditportfolio ist auf EUR 509,5 Millionen gestiegen, eine Erhöhung von 12,8% gegenüber Dezember 2021

Der Umsatz wurde um 4,0%, von EUR 204,2 Millionen im Jahr 2021, auf EUR 212,4 Millionen im Jahr 2022 erhöht (nach Abzug direkt zurechenbarer Transaktionskosten)

Der Nettogewinn stieg auf EUR 12,0 Millionen, verglichen mit EUR 2,3 Millionen im Vorjahr (EUR -3,5 Millionen nach Verlust aus nicht fortgeführten Aktivitäten)

Die Eigenkapitalquote stieg auf 24,1% (Netto-Eigenkapitalquote 30,2%) im Dezember 2022, verglichen mit 21,2% im Dezember 2021

Der Gewinn pro Aktie stieg auf EUR 0,39 von einem Verlust von EUR (0,32) im Jahr 2021

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, eine Dividende von EUR 0,12 pro Aktie auszuschütten

Das Management bestätigt die EBIT-Prognose von EUR 45 Millionen für das Jahr 2023 Schlüsselzahlen, in EUR Millionen 2022 2021* % Veränderung Umsatz 212,4 204,2 4,0% Wertminderungsverlust für Kundenkredite (78,7) (71,9) 9,3% Ergebnis vor Zinsen und Steuern ('EBIT') 31,6 27,2 16,2% Ergebnis vor Zinsen 13,8 4,7 195,2% Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen 12,0 2,3 420,6% Verlust aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen - (5,8) -100% Gewinn (Verlust) für das Jahr 12,0 (3,5) n/A Gewinn pro Aktie, fortgeführte Geschäftsbereiche (in EUR) 0,39 (0,05) n/A Gewinn pro Aktie, nicht fortgeführte Geschäftsbereiche (in EUR) - (0,27) n/A Gewinn pro Aktie für das Jahr (in EUR) 0,39 (0,32) n/A

* Angepasst um IFRS-Anforderungen bzgl. Verrechnung von Kundenaquisitionskosten mit den Umsätzen, Neuklassifizierung der Kosten des Einlagenentschädigungssystems, und Anpassung bei Carve-out aufgegebener Geschäftsbereiche (Währungsumrechnungsdifferenz) zu reflektieren. Die vollen Auswirkungen der Anpassungen und Neuklassifizierungen auf die 2021 Gewinn- und Verlustrechnung: EBIT +EUR 3,3m, Gewinn von fortgeführten Geschäftsbereichen +EUR 1,1m, gesamter Nettogewinn nach nicht fortgeführten Geschäftsbereichen -EUR 0,9 Millionen.

Stetiges Wachstum Der Umsatz von Multitude für 2022 belief sich auf EUR 212,4 Millionen, eine 4,0% Erhöhung vom Vorjahr. Der Anstieg im Umsatz resultierte grösstenteils von SweepBank, die einen bemerkenswerten Anstieg von 102,4%, von EUR 6,9 Millionen im Jahr 2021, auf EUR 13,9 Millionen im Jahr 2022 verzeichnete. Der Umsatz von Ferratum stieg von EUR 175,8 Millionen im Jahr 2021 auf 178,2 im Jahr 2022. Der Umsatz von CapitalBox ist leicht zurückgegangen, von EUR 21,6 Millionen im Jahr 2021 auf EUR 20,3 Millionen. Der Rückgang ist grösstenteils auf Herausforderungen im internen Management und deren Leistung im H1 zurückzuführen. Das Jahr schloss CapitalBox jedoch mit einem positiven Wachstumstrend ab. Erhöhte Profitabilität Das EBIT aus fortgeführten Aktivitäten erreichte EUR 31,6 Millionen im Jahr 2022, verglichen mit EUR 27,2 Millionen im Vorjahr. Der Anstieg des EBIT aus fortgeführten Geschäftsbereichen, ein Anstieg um EUR 4,4 Millionen (16,2%), wurde hauptsächlich durch verbesserte operative Gewinnmargen als Folge eines positiven Umsatzwachstums, eines strengen Kostenmanagements, der Einführung einer schlankeren Organisation, und einer starken Leistung in der Risikobewertung angetrieben. Stabile Personalkosten von Jahr zu Jahr Die Personalkosten von Multitude verblieben auf einem vergleichbaren Stand über das gesamte Jahr, und wiesen lediglich einen leichten Anstieg auf, von EUR 33,0 Millionen im Jahr 2021 auf EUR 34,0 Millionen im Jahr 2022. Dies entspricht einem bescheidenen Anstieg von EUR 1,0 Million, oder 2,9%. Dieses stabile Ergebnis wurde erzielt, trotz dass es einen leichten Anstieg im Durchschnitt in der Anzahl des Personals gab, von 674 im Jahr 2021 auf 683 im Jahr 2022. Optimierung der Verwaltungskosten Multitude zeigte eine erfolgreiche Optimierung seiner Verwaltungskosten, was sich in einer Verringerung dieser zeigt, von EUR 26,5 Millionen im Jahr 2021 auf EUR 24,4 Millionen im Jahr 2022 (ein Ersparnis von EUR 2,1 Millionen, oder 7,9%). Dieses Ergebnis ist hauptsächlich auf eine effizientere Konzernstruktur, sowie auf eine bessere Ressourcenallokation und besseres Kostenmanagement zurückzuführen. Gesunkene Netto-Finanzierungskosten Trotz herausfordernder Marktkonditionen sind die Netto-Finanzierungskosten um EUR 4,7 Millionen (20,9%) im Jahr 2022 gesunken, von EUR 22,5 Millionen im Jahr 2021auf EUR 17,8 Millionen im Jahr 2022. Sowohl Zinsaufwendungen als auch Währungsverluste waren im Jahr 2022 niedriger. Die Zinsaufwendungen reduzierten sich auf Grund von Entschuldung (Staatsverschuldung), einer erhöhten Nutzung von Einlagenfinanzierung, und auf Grund der unbefristeten Anleihen (perpetual bonds), dessen Zinsen direkt im Eigenkapital reflektiert werden. Bemerkenswertes Gewinniveau Multitude generierte einen starken Nettogewinn von EUR 12,0 Millionen im Jahr 2022, ein starker Anstieg von den EUR 2,3 Millionen von fortgeführten Geschäftsbereichen im Jahr 2021 (ein Verlust von EUR 3,5 Millionen nach aufgegebenen Geschäftsbereichen). Solide Vermögensposition Am Ende des Jahres 2022, belief sich das Gesamtvermögen auf EUR 755,2 Millionen, eine Verringerung um EUR 69,3 Millionen (8,4%), verglichen mit EUR 824,6 Millionen am Ende des Jahres 2021. Diese Verringerung resultiert hauptsächlich von dem Rückgang von Barmitteln und gleichwertigen Mitteln, was wiederum aus der Strategie resultiert, die Exposition des Fremdkapitalmarktes auf ein kosteneffizienteres Niveau zu reduzieren. Barmittel und gleichwertige Mittel reduzierten sich um EUR 148,3 Millionen (49,2%), und beliefen sich auf EUR 153,3 Millionen am Ende des Jahres 2022 (2021 - EUR 301,6 Millionen).

Über Multitude SE: Das Ziel von Multitude ist es das höchst geschätzte Finanzökosystem zu werden, in dem es als Wachstumsplattform agiert und Erfolgsgeschichten in FinTech kreiert. Dank profundem Know-how in den Bereichen Technologie, Regulierung, Cross-Selling und Finanzierung, ermöglicht Multitude einer Reihe von nachhaltigen Bank- und Finanzdienstleistungen Wachstum und Skalierung. Multitude und seine drei unabhängigen Geschäftsbereiche, SweepBank, Ferratum und CapitalBox, beschäftigen ca. 700 Angestellte in 19 Ländern, und zusammen erzielten sie EUR 212 Millionen Umsatz im Jahr 2022. Multitude wurde 2005 in Finnland gegründet, und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard unter 'FRU' notiert. www.multitude.com Kontakt: IR@multitude.com

https://www.multitude.com/investors/ir-contact



