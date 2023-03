"Neon hat uns seit dem Start mehr als 140'000 neue Kunden gebracht und sorgte in den vergangenen Jahren für einen kontinuierlichen Geldzufluss."von Bob Buchheit Moneycab.com: Frau Wildi, wünschten Sie sich als einzige Frau an der Spitze einer börsenkotierten Schweizer Bank nicht langsam Gesellschaft? Marianne Wildi: Gesellschaft ist immer etwas Positives, aber ich fokussiere mich auf Dinge, die ich direkt beeinflussen kann. Daher ist es für mich nicht wirklich relevant. Die Situation ist so, wie sie ist und ich freue mich auf den...

Den vollständigen Artikel lesen ...