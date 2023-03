DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LOHN-PREIS-SPIRALE - Die hohe Inflation in der Eurozone wird auch von wachsenden Unternehmensgewinnen durch Preiserhöhungen angetrieben. Für Philipp Heimberger, Ökonom am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW), erscheint das Szenario einer Profitspirale gar wahrscheinlicher als eine Lohn-Preis-Spirale. "Wenn es zu einer Spirale kommt, die die Inflation verstärkt, dann bei Unternehmensgewinnen", sagte Heimberger. Denn trotz steigender Produktionskosten, etwa weil die Energiepreise deutlich höher sind als noch vor einem Jahr, hätten einige Unternehmern ihre Profite erhöhen können - unter anderem, indem sie ihre Preise stärker angehoben haben, als die eigenen Kosten gestiegen seien. (Börsen-Zeitung)

BANKENSEKTOR - Der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock hat nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank vor anhaltenden Risiken für den Bankensektor gewarnt. Die aktuelle finanzielle Situation sei dem "Preis des billigen Geldes" geschuldet, schrieb Larry Fink in seinem jährlichen Brief an Firmen-Chefs und Investoren. Nach der Krise der Regionalbanken in den USA werde sich die Finanzindustrie mehr mit der sogenannten Liquiditätsinkongruenz beschäftigen müssen. Die Niedrigzinsen führten bei einigen Instituten dazu, dass sie ertragreichere Investitionen gesucht hätten, die in einer Krise allerdings nicht so ohne weiteres wieder verkauft werden könnten. Er rechne damit, dass die US-Notenbank den Leitzins zur Bekämpfung der Inflation weiter anheben wird. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

INFLATION - Trotz der Marktturbulenzen rund um die Silicon Valley Bank (SVB) gibt es für die Notenbanken keinen Spielraum, in ihrem Kampf gegen die Inflation nachzulassen. Die Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) seien noch weit von der Kontrolle der Inflation entfernt und um "weiterhin glaubwürdig zu bleiben, können sie nun nicht die Zinserhöhungen stoppen", sagte Franck Dixmier, Anleihechef von Allianz Global Investors im Gespräch mit der FAZ. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2023 01:53 ET (05:53 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.