LUXEMBURG/NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Suse hat im ersten Quartal im Tagesgeschäft deutlich mehr verdient als erwartet. Unter dem Strich fuhr der Linux-Spezialist mit operativem Hauptsitz in Nürnberg sogar einen Gewinn ein. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie um Sonderposten stieg das Ergebnis um 28 Prozent auf 67,1 Millionen US-Dollar, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die entsprechende Marge kletterte von 34 auf 40 Prozent, das Unternehmen begründete das unter anderem mit einer Neustrukturierung im Vertrieb. Analysten am Aktienmarkt hatten im Schnitt mit lediglich gut 58 Millionen Dollar operativem Gewinn gerechnet. Der Umsatz wuchs derweil um zehn Prozent auf 168,4 Millionen Dollar. Suse erzielte einen Nettogewinn von 6,2 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 12,8 Millionen angefallen war. Die Prognosen bestätigte das Management um Chefin Melissa Di Donato./men/stk