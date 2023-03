The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.03.2023ISIN NameUSU88030BE70 TENET HEALTH 19/27 REGSXS1794398831 DAR AR.SUKUK 18/23 MTNXS2149270477 UBS AG 20/23 MTNBG11SOSOBT18 SOPHARMA AD BW 1ARP2354W1188 CENTRAL PUERTO B AP 1ROTLVAACNOR1 BANCA TRANSILV.NAM.LN 10BG11ALBAAT17 ALBENA AD BW 1CH0247849992 PFBK SCHW.HYP. 14-23 595FR0013324332 SANOFI 18/23 MTNDE000LB12882 LBBW STUFENZINS 19/23ARCTIO010019 CONSULTATIO S.A. 1 V.AP 1XS1795254025 SVENSK.HDLSB. 18/23 MTNXS1795253134 CITIGROUP 18/23 FLR MTNXS0907301260 WOLTERS KLUWER 13/23XS0606704558 BNP PARIBAS 11/23 MTNROELECACNOR5 SOC.ENERGET.ELECT.SA LN10USJ45995EU73 MIZUHO BANK 13/23 REGSROFPTAACNOR5 FONDUL PROPRIETAT.NA.XS1382693452 BULGARIEN 16/23 MTNROSNNEACNOR8 SN NUCLEARELECTRICA LN 10BG1100046066 CHIMIMPORT JSC BW 1BG1100049078 TRACE GROUP HOLD AD BW 1BG1100014973 CENTRAL COOPERATIVE BKBW1ROTGNTACNOR8 SOC.NA.TR.GAZE N.TRANSGAZBG1100106050 FIRST INVEST.BK AD SO.BW1BG1100019980 INDUSTRIAL HOLDG.BULG.BW1ROSNGNACNOR3 SOC.NA.DE GAZE NAT.ROMGAZROSNPPACNOR9 OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10NL0012294474 DIGI COMMUNICAT. EO -,01ROBRDBACNOR2 BRD-GR.SOCI.GENERALE LN 1ARTRAN010011 TRANSP.EN.A.TB AP 1