The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.03.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.03.2023
ISIN Name
USU88030BE70 TENET HEALTH 19/27 REGS
XS1794398831 DAR AR.SUKUK 18/23 MTN
XS2149270477 UBS AG 20/23 MTN
BG11SOSOBT18 SOPHARMA AD BW 1
ARP2354W1188 CENTRAL PUERTO B AP 1
ROTLVAACNOR1 BANCA TRANSILV.NAM.LN 10
BG11ALBAAT17 ALBENA AD BW 1
CH0247849992 PFBK SCHW.HYP. 14-23 595
FR0013324332 SANOFI 18/23 MTN
DE000LB12882 LBBW STUFENZINS 19/23
ARCTIO010019 CONSULTATIO S.A. 1 V.AP 1
XS1795254025 SVENSK.HDLSB. 18/23 MTN
XS1795253134 CITIGROUP 18/23 FLR MTN
XS0907301260 WOLTERS KLUWER 13/23
XS0606704558 BNP PARIBAS 11/23 MTN
ROELECACNOR5 SOC.ENERGET.ELECT.SA LN10
USJ45995EU73 MIZUHO BANK 13/23 REGS
ROFPTAACNOR5 FONDUL PROPRIETAT.NA.
XS1382693452 BULGARIEN 16/23 MTN
ROSNNEACNOR8 SN NUCLEARELECTRICA LN 10
BG1100046066 CHIMIMPORT JSC BW 1
BG1100049078 TRACE GROUP HOLD AD BW 1
BG1100014973 CENTRAL COOPERATIVE BKBW1
ROTGNTACNOR8 SOC.NA.TR.GAZE N.TRANSGAZ
BG1100106050 FIRST INVEST.BK AD SO.BW1
BG1100019980 INDUSTRIAL HOLDG.BULG.BW1
ROSNGNACNOR3 SOC.NA.DE GAZE NAT.ROMGAZ
ROSNPPACNOR9 OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10
NL0012294474 DIGI COMMUNICAT. EO -,01
ROBRDBACNOR2 BRD-GR.SOCI.GENERALE LN 1
ARTRAN010011 TRANSP.EN.A.TB AP 1
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.03.2023
ISIN Name
USU88030BE70 TENET HEALTH 19/27 REGS
XS1794398831 DAR AR.SUKUK 18/23 MTN
XS2149270477 UBS AG 20/23 MTN
BG11SOSOBT18 SOPHARMA AD BW 1
ARP2354W1188 CENTRAL PUERTO B AP 1
ROTLVAACNOR1 BANCA TRANSILV.NAM.LN 10
BG11ALBAAT17 ALBENA AD BW 1
CH0247849992 PFBK SCHW.HYP. 14-23 595
FR0013324332 SANOFI 18/23 MTN
DE000LB12882 LBBW STUFENZINS 19/23
ARCTIO010019 CONSULTATIO S.A. 1 V.AP 1
XS1795254025 SVENSK.HDLSB. 18/23 MTN
XS1795253134 CITIGROUP 18/23 FLR MTN
XS0907301260 WOLTERS KLUWER 13/23
XS0606704558 BNP PARIBAS 11/23 MTN
ROELECACNOR5 SOC.ENERGET.ELECT.SA LN10
USJ45995EU73 MIZUHO BANK 13/23 REGS
ROFPTAACNOR5 FONDUL PROPRIETAT.NA.
XS1382693452 BULGARIEN 16/23 MTN
ROSNNEACNOR8 SN NUCLEARELECTRICA LN 10
BG1100046066 CHIMIMPORT JSC BW 1
BG1100049078 TRACE GROUP HOLD AD BW 1
BG1100014973 CENTRAL COOPERATIVE BKBW1
ROTGNTACNOR8 SOC.NA.TR.GAZE N.TRANSGAZ
BG1100106050 FIRST INVEST.BK AD SO.BW1
BG1100019980 INDUSTRIAL HOLDG.BULG.BW1
ROSNGNACNOR3 SOC.NA.DE GAZE NAT.ROMGAZ
ROSNPPACNOR9 OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10
NL0012294474 DIGI COMMUNICAT. EO -,01
ROBRDBACNOR2 BRD-GR.SOCI.GENERALE LN 1
ARTRAN010011 TRANSP.EN.A.TB AP 1