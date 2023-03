DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA I

Der Rat der EZB dürfte eine Anhebung der Leitzinsen um erneut 50 Basispunkte beschließen, auch wenn die Probleme im Bankensektor zuletzt zumindest für Spekulationen sorgte, dass der Zinsschritt entgegen der Vorankündigung vielleicht doch kleiner ausfallen könnte. Explizite Ankündigungen zum weiteren Zinskurs dürfte sich die EZB dieses Mal aber verkneifen: Erstens stehen vor der Ratssitzung im Mai wichtige Veröffentlichungen an, die das Bild verändern können. Und zweitens ist die Unsicherheit im Finanzsektor wegen der Insolvenz der Silicon Valley Bank und angesichts der Probleme der Credit Suisse sehr hoch. Letzteres geben weder die Prognosen der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte zu Inflation, Wachstum und Geldpolitik noch die Stabsprojektionen wider, die die EZB am Donnerstag veröffentlicht. Reuters berichtet unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Person, dass der Rat derzeit weiterhin zu 50 Basispunkten neigt. Vor allem auch weil das Gremium befürchte, dass andernfalls seine Glaubwürdigkeit leiden würde.

TAGESTHEMA II

Die Credit Suisse holt sich Hilfe von der Schweizer Notenbank. Sie werde sich bis zu 50 Milliarden Franken von der Schweizer Nationalbank (SNB) leihen, teilte das Institut, dessen Aktien am Vortag ein Viertel ihres Wertes eingebüßt haben, in der Nacht zum Donnerstag mit. Die Credit Suisse nannte die Entscheidung eine "entschiedene Maßnahme, um die Liquidität präventiv zu stärken". Damit unterstütze man den notwendigen Umbau der Bank, um sich stärker an den Kundenbedürfnissen auszurichten. Die Bank kündigte zudem an, einige Schuldtitel zurückzukaufen, um die Zinslast zu verringern. Die Gebote erstrecken sich auf zehn Dollar-Anleihen im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar und vier Bonds im Volumen von 500 Millionen Dollar. Die Credit Suisse kämpft schon länger mit Problemen und einem Vertrauensverlust. Nachdem die Bank am Dienstag Bilanzierungsschwächen eingeräumt hatte, schloss am Mittwoch der Großaktionär Saudi National Bank weitere Investitionen in die angeschlagene Bank aus, weil eine größere Beteiligung zusätzliche regulatorische Hürden mit sich bringen würde.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DÜRR (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q21 Auftragseingang 1.100 +1% 1.085 Umsatz 1.122 +12% 1.003 EBIT 69 +10% 62,8 EBIT bereinigt 79 +25% 62,6 Ergebnis nach Steuern 45 +25% 36 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,65 +35% 0,48

SUSE (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 ACV* 156 +8% 7 144 Umsatz bereinigt 167 +8% 6 155 EBITDA bereinigt 59 +13% 7 52 *annualisierter Auftragswert

Weitere Termine:

07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK)

07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:00 DE/Synlab AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis

sowie Geschäftsbericht mit Dividendenvorschlag

07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (08:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Munich Re, Geschäftsbericht

07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)

08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis

08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz)

09:00 DE/Audi AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

09:00 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose

10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK,

16:00 Analystenkonferenz)

13:00 DE/Morphosys AG, PK zu Jahresergebnis und Ausblick

17:50 IT/Enel SpA, ausführliches Jahresergebnis

21:03 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Börse AG, Geschäftsbericht 2022

DIVIDENDENABSCHLAG

Roche: 9,50 Franken

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Baubeginne/-genehmigungen Februar Baubeginne PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 205.000 zuvor: 211.000 13:30 Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 13:30 Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: -15,5 zuvor: -24,3

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.948,00 +0,4% E-Mini-Future S&P-500 3.904,50 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 12.284,50 +0,3% Nikkei-225 27.010,61 -0,8% Schanghai-Composite 3.233,00 -0,9% Hang-Seng-Index 19.209,03 -1,7% +/- Ticks Bund -Future 136,23 -74 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 14.735,26 -3,3% DAX-Future 14.875,00 -2,4% XDAX 14.872,01 -2,4% MDAX 26.790,72 -3,6% TecDAX 3.177,09 -2,4% EuroStoxx50 4.034,92 -3,5% Stoxx50 3.731,99 -2,4% Dow-Jones 31.874,57 -0,9% S&P-500-Index 3.891,93 -0,7% Nasdaq-Comp. 11.434,05 +0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,76 +278

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften am Donnerstag erholt in den Handel starten. Für Erleichterung sorgt die Nachricht, dass die angeschlagene Credit Suisse eine Kreditlinie bei der Schweizer Notenbank (SNB) über 50 Milliarden Franken ziehen wird. Die Sorge um eine Pleite der Schweizer Großbank hatte so kurz nach der SVB-Schieflage eine Verkaufswelle an den globalen Finanzmärkten ausgelöst. Der nun angekündigte Liquiditätszufluss sollte zur Beruhigung der Anleger beitragen. Insbesondere der Bankensektor sollte sich am Berichtstag stark erholen. Daneben steht die geldpolitische Entscheidung der EZB am Nachmittag im Blick. Die Unsicherheit über das weitere Vorgehen der Währungshüter ist sehr groß. Bis vor wenigen Tagen galt eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte (Bp) als ausgemacht, in der Zwischenzeit wird ein großer Schritt nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent eingepreist. Nach den Turbulenzen im Bankensektor und zunehmenden Rezessionssorgen gilt ein Schritt von nur 25 Bp in der Zwischenzeit als wahrscheinlich.

Rückblick: Die Sorgen um Sicherheit und Ansteckungen innerhalb des Bankensektors nach der SVB-Pleite wurden verstärkt durch Probleme der Credit Suisse. Zugleich schürte dies Wachstumssorgen. Der Stoxx-Bankensektor brach um 6,9 Prozent ein. Credit Suisse knickten um 24,2 Prozent ein, nachdem der Großaktionär Saudi National Bank eine weitere finanzielle Unterstützung der schon länger mit Problemen kämpfenden Bank abgelehnt hatte. Dazu hieß es, dass die Credit Suisse wegen des starken Kursverlusts bei Schweizer Behörden um Unterstützungssignale gebeten habe. Im Sog ging es für Commerzbank um 8,7 und Deutsche Bank um 9,3 Prozent abwärts. Französische Bankaktien verloren teils noch stärker an Wert. Prudential gaben nach Geschäftszahlen und teils verfehlten Erwartungen in dem negativen Umfeld um 12,4 Prozent nach. Rezessionssorgen spiegelten auch die extrem schwachen Branchen Rohstoffe (-5,7%) und Öl (-6,7%) wider. Für Inditex und H&M ging es jeweils nach der Zahlenvorlage um 5,1 bzw. 8,5 Prozent nach unten.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Eon (+0,5%) entzogen sich der Verkaufswelle, gestützt davon, dass der Versorger 2022 den Umsatz kräftig steigern konnte und deutlich mehr verdiente als im Vorjahr. BMW verloren mit den finalen Zahlen und dem Ausblick 1 Prozent. Lanxess (-11,3%) erreichte 2022 zwar das abgespeckte Gewinnziel, stimmte den Markt aber auf ein herausforderndes Jahr 2023 ein. Mit Blick auf das erste Quartal ist Lanxess etwas vorsichtiger als der Konsens. Nach Geschäftszahlen ging es in dem schwierigen Gesamtmarktumfeld für K+S um 4,3 Prozent nach unten, obwohl das Unternehmen die Dividende deutlich erhöht und Aktien zurückkaufen will.

XETRA-NACHBÖRSE

Siemens Energy lagen bei Lang & Schwarz rund 3 Prozent niedriger bei 17,79 Euro. Das Unternehmen hatte am Abend die zuvor bereits avisierte Kapitalerhöhung über maximal 1,5 Milliarden Euro zur teilweisen Refinanzierung der Komplettübernahme der spanischen Windenergietochter Siemens Gamesa ins Rollen gebracht. Einen Schub um gut 11 Prozent rund nach oben verzeichneten Morphosys, nachdem das Biotechnologieunternehmen am Abend die Viertquartalszahlen für 2022 vorgelegt hatte. Shop-Apotheke zeigten sich unbeeindruckt davon, dass der frühere DocMorris-Chef Olaf Heinrich zum 1. August neuer Vorstandschef wird.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Nach einem schwachen Start lösten sich die Indizes deutlich von den Tiefs. Nachdem die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank zumindest für den Moment abgehakt schien, befeuerte zunächst eine neue Hiobsbotschaft für den Sektor Sorgen vor Ansteckungeseffekten. Laut einem Bloomberg-Bericht will der größte Anteilseigner der Credit Suisse (CS), die Saudi National Bank, kein weiteres Geld mehr in die mit Problemen kämpfende Schweizer Bank pumpen. Zur Stimmungsaufhellung im Späthandel dürfte dann beigetragen haben, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Finanzmarktaufsicht Finma der CS die Erfüllung der für systemrelevante Banken geltenden Anforderungen an Kapital und Liquidität bescheinigten. Zudem will die SNB im Bedarfsfall Liquidität zur Verfügung stellen. Der S&P-500-Subindex der Banken verlor 3,6 Prozent. Noch schwächer schnitten Aktien aus dem Energiesektor (-5,4%) ab, weil es mit den Ölpreisen erneut steil nach unten ging. Mit den Problemen im Banksektor kamen Spekulationen auf, dass die avisierten Zinserhöhungen von EZB und Fed niedriger ausfallen könnten. In die Karten spielen könnten der US-Notenbank derweil neue Preisdaten. Die US-Erzeugerpreisen sanken im Februar um 0,1 Prozent, während Volkswirte mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet hatten. Am Aktienmarkt drückte eine Gewinnwarnung die Aktie des Modeunternehmens Guess um 5,4 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,92 -32,6 4,25 -49,9 5 Jahre 3,57 -27,6 3,85 -43,0 7 Jahre 3,55 -25,5 3,80 -42,5 10 Jahre 3,47 -21,7 3,69 -40,8 30 Jahre 3,66 -14,2 3,81 -30,7

Die Renditen brachen regelrecht ein. Dazu trug neben den sich ändernden Zinserwartungen bei, dass Anleihen in dem von starker Unsicherheit geprägten Umfeld als sicherer Hafen gesucht waren. Im Zehnjahresbereich rutschte die Rendite um 22 Basispunkte auf 3,47 Prozent. Sie hatte vor kurzem noch über 4 Prozent gelegen. Am Morgen erholen sich die Renditen leicht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0601 +0,2% 1,0578 1,0531 -1,0% EUR/JPY 140,92 -0,1% 141,05 139,76 +0,4% EUR/CHF 0,9857 -0,0% 1,0728 0,9739 -0,4% EUR/GBP 0,8784 +0,1% 0,8773 0,8759 -0,7% USD/JPY 132,94 -0,3% 133,35 132,68 +1,4% GBP/USD 1,2069 +0,1% 1,2057 1,2024 -0,2% USD/CNH 6,9018 +0,1% 6,8965 6,9081 -0,4% Bitcoin BTC/USD 24.546,09 +0,3% 24.482,49 24.268,46 +47,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte mit der gestiegenen Unsicherheit stark zu, der Dollarindex gewann 1,2 Prozent. Dabei profitierte der Greenback auch von der ausgeprägten Schwäche des Euro, zumal auch in der Eurozone die Renditen massiv sanken - und das am Tag vor der Zinsentscheidung der EZB. Zum Euro legte der Dollar um 1,5 Prozent zu. Am Morgen gibt der Dollar einen kleinen Teil seiner Gewinne wieder ab.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,93 67,74 +0,3% +0,19 -15,4% Brent/ICE 74,25 73,69 +0,8% +0,56 n.def. YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den Sorgen um die Banken und damit verbundenen potenziellen Rezessionsgefahren ging es mit den Ölpreisen den dritten Tag in Folge abwärts - diesmal um bis zu 4,3 Prozent und im Tagestief auf das niedrigste Niveau seit 15 Monaten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.914,92 1.920,42 -0,3% -5,50 +5,0% Silber (Spot) 21,69 21,80 -0,5% -0,11 -9,5% Platin (Spot) 964,65 964,45 +0,0% +0,20 -9,7% Kupfer-Future 3,91 3,86 +1,3% +0,05 +2,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Auch Gold (+0,7%) war als sicherer Hafen gesucht, zudem verloren die Anleihen mit den sinkenden Renditen als Anlage an Attraktivität. Zugleich bremste aber der feste Dollar die Gewinne beim Gold.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

FINANZSYSTEM DEUTSCHLLAND

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht die Stabilität des deutschen Finanzsystems durch die Kurseinbrüche bei der Schweizer Credit Suisse und mehreren US-Banken nicht gefährdet. "Wir können sehr klar sagen: Das deutsche Kreditwesen - private Banken, Sparkassen, genossenschaftliche Institute - ist stabil", sagte Lindner am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger".Die Bundesregierung sei mit allen Beteiligten in einem ständigen und intensiven Austausch, fügte Lindner hinzu.

UKRAINE-KRIEG

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat seinem US-Kollegen Lloyd Austin gegenüber nach Angaben aus Moskau die vermehrten nachrichtendienstlichen Tätigkeiten Washingtons gegen Russland als eine Ursache für den Drohnenvorfall über dem Schwarzen Meer genannt.

FRANKREICH / RENTENREFORM

Ungeachtet massiver Proteste hat sich ein parlamentarischer Vermittlungsausschuss auf einen Kompromiss zur Rentenreform geeinigt. Damit zeichnet sich eine endgültige Abstimmung der Reform am Donnerstag mit den Stimmen des Regierungslagers und der konservativen Republikaner in beiden Kammern des Parlaments ab. Während die Abstimmung im Senat als Formsache gilt, ist weiterhin unklar, ob in der Nationalversammlung genügend republikanische Abgeordnete für die Reform stimmen.

RUSSLAND / CHINA / IRAN

Russland hat nach Armeeangaben gemeinsame Marinemanöver mit China und dem Iran im Arabischen Meer begonnen.

SIEMENS ENERGY

hat im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung rund 1,26 Milliarden Euro brutto eingesammelt. Insgesamt 72.664.519 neue Stückaktien wurden zum Preis von 17,32 Euro im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert, wie der Energietechnikkonzern mitteilte. Der Nettoerlös soll zur teilweisen Refinanzierung der Komplettübernahme von Siemens Gamesa verwendet werden.

VOLKSWAGEN

will mit einem vollelektrischen Kleinwagen den Umstieg auf die Elektromobilität für weitere Teile der Bevölkerung attraktiver machen und hat die Studie ID.2all vorgestellt. Die Serienversion soll 2025 vorgestellt werden und für unter 25.000 Euro zu haben sein.

GRAND CITY PROPERTIES

Das Wohnimmobilienunternehmen will seinen Aktionären vorschlagen, für das vergangene Jahr keine Dividende auszuschütten. Diese Entscheidung habe der Vorstand im Hinblick auf die zunehmende makroökonomische Unsicherheit und Volatilität getroffen, teilte das UNternehmen mit. Bisher hatte Grand City die Zahlung eine Dividende zwischen 0,85 bis 0,89 Euro pro Aktie angestrebt, nach einer Ausschüttung von 0,83 Euro je Anteil für das Jahr 2021. Die Aktionäre stimmen auf der Hauptversammlung am 28. Juni über den Vorschlag zur Aussetzung ab.

SHOP APOTHEKE

bekommt zum 1. August einen neuen Vorstandschef. Olaf Heinrich wurde zum CEO bestellt und folgt auf Stefan Feltens, der sich nach Ablauf seiner vierjährigen Amtszeit zurückziehen wird. Heinrich war bis 2020 Chef der Online-Apotheke Docmorris.

MORPHOSYS

hat für das vierte Quartal 2022 einen Umsatz von 81,6 (Vorjahr: 52,9) Millionen Euro berichtet. Dabei sei der Anstieg im Wesentlichen auf die im vierten Quartal geschlossene weltweite Lizenzvereinbarung mit Novartis zurückzuführen. Operativ fiel ein Verlust von 68,4 (325) Millionen Euro an. Im vierten Quartal 2021 hatte Morphosys eine Wertminderung über 230,7 Millionen Euro vorgenommen. Das Unternehmen erzielte unter dem Strich einen Konzerngewinn von 329,4 Millionen Euro, verglichen mit einem Verlust vor Jahresfrist von 381,0 Millionen. Der Konzerngewinn sei hauptsächlich durch die Verbuchung von Finanzerträgen erzielt worden, ausgelöst durch den Abbau von Finanzverbindlichkeiten aus Kooperationen.

SYNLAB

bindet ihren CEO und den CFO für weitere Jahre an sich, beide Verträge wurden verlängert.

AIR FRANCE-KLM

hat die während der Corona-Pandemie gewährte Staatshilfe komplett zurückgezahlt. Das sei dank der soliden Barmittelausstattung zum Jahresende 2022 und der Ausgabe von Anleihen über 1 Milliarde Euro im Januar möglich gewesen, so die Fluglinie.

ADOBE

hat im ersten Geschäftsquartal einen über den Erwartungen liegenden Umsatz erzielt. Zudem wurden einige Ziele für das Geschäftsjahr 2023 angehoben und ein Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal gegeben.

