Das Thema Inflation betrifft uns alle. Beim täglichen Einkauf spüren wir, dass vieles weiterhin signifikant teurer ist als früher. Und oft ist es nicht leicht, günstigere Alternativen zu finden. In der Presse liest man, dass sich die erhöhte Teuerungsrate hartnäckig halten wird. Wahrscheinlicher ist jedoch aus meiner Sicht, dass der Spuk schon in Kürze vorbei sein wird. Hier kommen die Gründe. Noch wirken die Effekte des Schocks von 2021 und 2022 In den letzten beiden Jahren war gefühlt alles knapp. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...