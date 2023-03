Die EU hat den EU Accessibility Act auf den Weg gebracht, der 2025 in Kraft treten soll und dem Americans with Disabilities Act (ADA) ähnelt. Doch was bedeutet das für europäische Unternehmen? Der EU Accessibility Act oder der europäische Rechtsakt zur Barrierefreiheit hat vor allem ein Ziel: die EU inklusiver zu machen. Der Text formuliert Anforderungen an die Barrierefreiheit von Gütern und Dienstleistungen und nimmt zum ersten Mal auch private Wirtschaftsakteur:innen in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...