Adobe hat im ersten Geschäftsquartal einen über den Erwartungen liegenden Umsatz erzielt. Zudem wurden einige Ziele für das Geschäftsjahr 2023 angehoben und ein Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal gegeben. Der Softwarehersteller verzeichnete im ersten Quartal einen Nettogewinn von 1,25 Milliarden US-Dollar oder 2,71 Dollar je Aktie, verglichen mit 1,27 Milliarden Dollar oder 2,66 Dollar je Aktie im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn lag bei 3,80 Dollar je Aktie und damit über den Schätzungen der Analysten von 3,68 Dollar. Der Umsatz stieg von 4,26 Milliarden Dollar auf 4,66 Milliarden. Analysten hatten 4,62 Milliarden Dollar erwartet. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet Adobe einen bereinigten Gewinn zwischen 15,30 und 15,60 Dollar je Aktie sowie einen neuen, jährlich wiederkehrenden Nettoumsatz mit digitalen Medien von rund 1,7 Milliarden Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn zwischen 15,15 und 15,45 Dollar je Aktie und einen jährlich wiederkehrenden Nettoumsatz von rund 1,65 Milliarden Dollar prognostiziert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

21:03 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Baubeginne/-genehmigungen Februar Baubeginne PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 205.000 zuvor: 211.000 Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: -15,5 zuvor: -24,3

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.899,00 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.280,75 +0,3% Nikkei-225 27.010,61 -0,8% Hang-Seng-Index 19.215,70 -1,7% Kospi 2.377,91 -0,1% Schanghai-Composite 3.235,84 -0,8% S&P/ASX 200 6.965,50 -1,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Sorge vor einer möglichen Finanzkrise belastet die Börsen. Allerdings erholen sich die Kurse mit den jüngsten Schlagzeilen um die schweizerische Großbank Credit Suisse von den Tagestiefs. Die Bank will sich bis zu 50 Milliarden Franken von der Zentralbank leihen. Damit räumt das Kreditinstitut aber zugleich Kapitalbedarf ein, nachdem am Vortag ein wichtiger Aktionär angekündigt hatte, kein Geld mehr in die Bank zu stecken. Finanzwerte stehen daher in Asien unter Druck. Die Notierungen wichtiger Staatsanleihen, so zum Beispiel in Japan, legen zu. Der japanische Yen als typische Fluchtwährung in Krisenzeiten hatte bereits am Vortag zugelegt, als der Kurs der Credit Suisse in Europa eingebrochen war. Aktuell verteidigt der Yen sein erhöhtes Niveau. Der Nikkei-225 wird belastet vom Finanzsektor. Japan Post Bank verlieren 7,1 Prozent und rutschen unter den Ausgabepreis. Toshiba steigen dagegen um 1,7 Prozent nach einem Bericht, wonach Verkaufspläne erörtert werden sollen im Board. In China sprechen Analysten von einem insgesamt schwachen Sentiment. In Südkorea erholt sich der Kospi deutlich von den Tiefs im Verlauf. Auch hier stehen Finanztitel unter Abgabedruck - ebenso in Australien. Commonwealth, NAB, Westpac und ANZ gaben bis zu 2,5 Prozent ab.

US-NACHBÖRSE

Adobe hatte überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt. Zudem hob die Gesellschaft den Ausblick an. Der Kurs gewann um 5,2 Prozent. Virgin Orbit Holdings brachen dagegen um 31,8 Prozent ein. Der Entwickler von Weltraumträgersystemen hat den Betrieb eingestellt, um sich um Finanzmittel zur Stützung des Unternehmens zu bemühen. Vor zwei Monaten war die erste Satellitenmission in Großbritannien gescheitert. Proterra stürzten um 14,3 Prozent ab. Das Unternehmen verbuchte einen größer als gedacht ausgefallenen Verlust und warnte vor einem möglichen Liquiditätsengpass bis zum Ende des laufenden Quartals. UiPath legten derweil um 13,9 Prozent zu. Der Anbieter von Automationssoftware wartete bei Vorlage von Geschäftszahlen mit einem äußerst optimistischen Ausblick auf. Die Kartellbehörde FTC untersucht die Übernahme von Aerojet Rocketdyneare (-1%) durch L3Harris Technologies (-1%).

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.874,57 -0,9% -280,83 -3,8% S&P-500 3.891,93 -0,7% -27,36 +1,4% Nasdaq-Comp. 11.434,05 +0,1% 5,90 +9,2% Nasdaq-100 12.251,32 +0,4% 51,54 +12,0% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,46 Mrd 1,30 Mrd Gewinner 677 2.305 Verlierer 2.349 763 Unverändert 106 89

Uneinheitlich - Nach einem schwachen Start lösten sich die Indizes deutlich von den Tiefs. Nachdem die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank zumindest für den Moment abgehakt schien, befeuerte zunächst eine neue Hiobsbotschaft für den Sektor Sorgen vor Ansteckungeseffekten. Laut einem Bericht will der größte Anteilseigner der Credit Suisse (CS) kein weiteres Geld mehr in die mit Problemen kämpfende Bank pumpen. Zur Stimmungsaufhellung im Späthandel dürfte dann beigetragen haben, dass die Schweizerische Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht Finma der CS die Erfüllung der für systemrelevante Banken geltenden Anforderungen an Kapital und Liquidität bescheinigten. Zudem will die SNB im Bedarfsfall Liquidität zur Verfügung stellen. Der S&P-500-Subindex der Banken verlor 3,6 Prozent. Noch schwächer schnitten Aktien aus dem Energiesektor (-5,4%) ab, weil es mit den Ölpreisen erneut steil nach unten ging. Mit den Problemen im Banksektor kamen Spekulationen auf, dass die avisierten Zinserhöhungen von EZB und Fed niedriger ausfallen könnten. In die Karten spielen könnten der Fed derweil neue Preisdaten. Eine Gewinnwarnung drückte die Aktie des Modeunternehmens Guess um 5,4 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,92 -32,6 4,25 -49,9 5 Jahre 3,57 -27,6 3,85 -43,0 7 Jahre 3,55 -25,5 3,80 -42,5 10 Jahre 3,47 -21,7 3,69 -40,8 30 Jahre 3,66 -14,2 3,81 -30,7

Die Renditen brachen regelrecht ein. Dazu trug neben den sich ändernden Zinserwartungen bei, dass Anleihen in dem von starker Unsicherheit geprägten Umfeld als sicherer Hafen gesucht waren. Im Zehnjahresbereich hatte die Rendite mit den Sorgen im Finanzsektor jüngst noch über 4 Prozent gelegen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0604 +0,2% 1,0578 1,0736 -0,9% EUR/JPY 140,88 -0,1% 141,05 144,51 +0,4% EUR/GBP 0,8784 +0,1% 0,8773 0,8831 -0,7% GBP/USD 1,2072 +0,1% 1,2057 1,2158 -0,2% USD/JPY 132,85 -0,4% 133,34 134,57 +1,3% USD/KRW 1.312,25 -0,1% 1.313,11 1.302,92 +4,0% USD/CNY 6,9012 -0,1% 6,9074 6,8895 +0,0% USD/CNH 6,9002 +0,1% 6,8965 6,8892 -0,4% USD/HKD 7,8489 +0,0% 7,8489 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,6640 +0,4% 0,6617 0,6691 -2,6% NZD/USD 0,6166 +0,1% 0,6159 0,6223 -2,9% Bitcoin BTC/USD 24.548,58 +0,3% 24.482,49 24.904,69 +47,9%

Der Dollar legte mit der gestiegenen Unsicherheit stark zu, der Dollarindex gewann 1,2 Prozent. Dabei profitierte der Greenback auch von der ausgeprägten Schwäche des Euro, zumal auch in der Eurozone die Renditen massiv sanken - und das am Tag vor der Zinsentscheidung der EZB. Zum Euro legte der Dollar um 1,5 Prozent zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,07 67,61 +0,7% +0,46 -15,5% Brent/ICE 74,24 73,69 +0,7% +0,55 -13,0%

Mit den Sorgen um die Banken und damit verbundenen potenziellen Rezessionsgefahren ging es mit den Ölpreisen den dritten Tag in Folge abwärts - diesmal um bis zu 4,3 Prozent und im Tagestief auf das niedrigste Niveau seit 15 Monaten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.916,37 1.920,42 -0,2% -4,05 +5,1% Silber (Spot) 21,70 21,80 -0,5% -0,10 -9,5% Platin (Spot) 964,65 964,45 +0,0% +0,20 -9,7% Kupfer-Future 3,91 3,86 +1,3% +0,05 +2,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold (+0,7%) war als sicherer Hafen gesucht, zudem verloren die Anleihen mit den sinkenden Renditen als Anlage an Attraktivität. Zugleich bremste aber der feste Dollar die Gewinne des Edelmetalls.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Exporte Feb +6,5% (PROGNOSE: +7,1%) gegenüber Vorjahr

Importe Feb +8,3% gegenüber Vorjahr

Handelsbilanz Feb Defizit 897,7 Mrd JPY (PROGNOSE: Defizit 1,069 Bill JPY)

Maschinenbauaufträge Kern Jan +9,5% (PROG: +1,8%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Jan +4,5% gg Vj

KONJUNKTUR NEUSEELAND

BIP 4Q sb -0,6% (PROG: -0,2%) gg Vorquartal

BIP 4Q +2,2% (PROG: +3,3%) gg Vorjahr

TIKTOK

Die US-Regierung verlangt von den chinesischen Tiktok-Eigentümern, dass ihre Anteile an der Video-Sharing-App verkaufen - andernfalls müssten sie mit einem Verbot der App in den USA rechnen, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

