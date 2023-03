Die Pleite der Silicon Valley Bank sowie der Absturz der Aktie der SVB Financial Group (WKN: A0ET46) sind im Moment in aller Munde. Investoren fragen sich, wie es überhaupt zu dieser Situation kommen konnte. Und vor allem: Mit welchen aus dem Sachverhalt resultierenden Konsequenzen muss man an der Börse noch rechnen? Wie es genau mit der SVB Financial Group weitergeht und welche makroökonomischen Folgen aus dieser Bankpleite auf uns zukommen, lässt sich schlecht vorhersehen. Wir können allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...