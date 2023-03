DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf weiterhin etwas fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag im Handelsverlauf. Der März-Kontrakt notiert gegen 08.07 Uhr um 50 Punkte höher mit 14.932. In den Handel gegangen war er mit 14.905 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.005 und das Tagestief bei 14.874 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.041 Kontrakte.

In den Blick gerät nun zunehmend die Expiry am Freitag und damit das Gerangel um potenzielle Basispreise. Im Juni-Kontrakt wurden am Donnersagmorgen bereits knapp 1.800 Kontrakte umgesetzt. Die 15.000er Marke könnte nun ein möglicher Anziehungspunkt werden. Bedeutender als Widerstand ist der Bereich um 15.280 Punkte, auf der Unterseite würde ein erneuter Fall unter 14.905 Punkte die Lage laut Marktanalysten erneut eintrüben.

