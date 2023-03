Am deutschen Aktienmarkt dürfte am Donnerstag vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der EZB eine Erholung einsetzen. Im vorbörslichen Handel wurde der DAX -3,27% zeitweise 1,3 Prozent höher bei 14.927 Punkte taxiert. Damit rückt die 15.000-Punkte-Marke erneut in den Fokus. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zudem beeinflussen:1. Uneinheitliche Kursentwicklungen an der Wall Street ...

