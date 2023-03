Die Heizölpreise in Deutschland sind im Vortagesvergleich minimal gestiegen, in der Schweiz stabil geblieben und in Österreich leicht gefallen. Der Notfallkredit für die schweizer Bank Crédit Suisse schickt die Finanzmärkte auf Talfahrt und zieht den Ölmarkt mit. Die IEA sieht für die zweite Jahreshälfte 2023 eine Unterversorgung des Ölmarktes. Die Rohölpreise, der Euro und ICE Gasoil sind drastisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...