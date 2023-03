Wallisellen (ots) -NEXUS Schweiz, Medidata, die CSS und das Kantonsspital Baselland riefen eine Arbeitsgruppe ins Leben und setzten gemeinsam in acht Monaten die elektronische Kostengutsprache in Baselland um. Über die elektronische Kostengutsprache im Kantonsspital Baselland berichteten die Medien im vergangenen Herbst.Das Kantonsspital Baselland & die CSS führen mit NEXUS / PATNG die elektronische Kostengutsprache erfolgreich einFür die erfolgreiche Einführung der elektronischen Kostengutsprache (gemäss Forum Datenaustausch) ist NEXUS mit seinem Projekt eKogu verantwortlich. Michael Flad, Projektleiter von eKogu und Mitglied der Geschäftsleitung von NEXUS, erklärt: "Wir sind jetzt seit Anfang Februar mit der eKogu im Kantonsspital Baselland live. Die CSS machte den Start; seit Mitte Februar funktioniert der Prozess auch mit dem Kostenträger SUVA." Es wird zwar technische Optimierungen an der Software geben, die elektronische Kostengutsprache funktioniert aber bei den drei genannten Parteien bereits einwandfrei. Das Team von Michael Flad ist stolz, denn der Erfolg von eKogu hat Strahlkraft für die ganze Schweiz. Ebenfalls Teilnehmer der Projektgruppe war die Medidata, welche als Intermediär für den Austausch der XML-Dateien fungiert. Dieser Austausch funktioniert seit Beginn tadellos.Das Kantonsspital Baselland schaut zufrieden auf die ersten WochenEin Informatikprojekt in einem Spital umzusetzen, bedeutet einen grossen Aufwand in der Projektführung. Darüber hinaus ist ein solches Projekt mit Risiken verbunden, weil es bei vielen Personen auf Widerstand stösst: Spitaladministrationen erledigen ihre Büroarbeit häufig noch mit Stift und Papier. Etablierte Prozesse zu digitalisieren, benötigt deshalb viel Fingerspitzengefühl. Das Kantonsspital Baselland ist mit den Ergebnissen zufrieden: "Bereits die ersten Wochen haben gezeigt, dass die Digitalisierung auf vielen Ebenen eine wirkliche Entlastung bedeutet. Wir schauen bereits motiviert auf die weiteren Digitalisierungsprojekte", fasst Didier Voegelin, Leiter Applikationsservices aus dem Kantonsspital Baselland, zusammen.Wie weiter?In der Schweiz gibt es zwei Wege für die digitale Kostengutsprache, eKogu und SHIP. Beide unterscheiden sich sowohl in den Prozessen als auch in der technischen Umsetzung. Wo NEXUS an erster Stelle die eKogu eingeführt hat, wird in den nächsten Wochen auch der SHIP-Weg in den produktiven Betrieb übernommen. Mit diesen beiden Standards wird der Alltag im Bereich der Kostengutsprache digitalisiert und vereinfacht. Weitere spannende Einführungsprojekte in den Schweizer Spitälern werden somit folgen.Pressekontakt:NEXUS Schweiz AGRaphael FrangiChief Marketing & Sales Officer (GL)raphael.frangi@nexus-schweiz.chOriginal-Content von: NEXUS Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095080/100904475