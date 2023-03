Die Digitalisierung nimmt auch in der Landwirtschaft ihren Lauf. Der Agrarchemie-Riese Bayer setzt hierbei unter anderem auf die Expertise des amerikanischen Software-Giganten Microsoft. Das Ziel: Innovationen und Transparenz in der Agrar- und Lebensmittelbranche mit cloudbasierten Lösungen vorantreiben.Mithilfe des Azure Data Manager for Agriculture von Microsoft und AgPowered Services von Bayer soll dies gelingen. Unternehmen seien so in der Lage, digitale Lösungen zu entwickeln, die Landwirte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...