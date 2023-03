Berlin/München (ots) -Ziel der Kooperation ist der konzeptionelle Austausch zwischen den lokalen Unternehmer-Netzwerken des BVMW und den Bayerischen Motorenwerken aus München.Die BMW Group und der Bundesverband Der Mittelstand. BVMW haben eine langfristige "Innovationspartnerschaft" rund um das Thema "Mobilität" vereinbart. Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW, betont, dass in der mittelständischen Industrie und Wirtschaft in den vergangenen Jahren eine enorme Innovations- und Veränderungsdynamik bei dem Thema Mobilität zu sehen ist. "Durch die Zusammenarbeit mit der BMW Group stellen wir unseren mittelständischen Verbands-Mitgliedern, sowohl auf nationaler als auch regionaler Ebene, einen weiteren exzellenten Kompetenzpartner zur Seite." Jerger ergänzt: "Wir ermöglichen im Zuge der Partnerschaft einen unmittelbaren und direkten Austausch zwischen der BMW Group und unseren deutschlandweit aufgestellten BVMW-Mitgliedern."Stefan Teuchert, Leiter Markt Deutschland der BMW AG, freut sich über eine langfristig angelegte Innovationspartnerschaft und Kooperation mit dem BVMW. "Natürlich liegt uns das Thema nachhaltige Mobilität ganz besonders am Herzen. Hier werden wir, gemeinsam mit unserer BMW Handelsorganisation und den Mitgliedern des BVMW in einen intensiven Austausch treten und unsere Erfahrung und Innovationskraft einbringen", so Teuchert weiter.Auf dem "Zukunftstag Mittelstand 2023" in Berlin Anfang März mit über 4.000 Entscheidern/Innen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus ganz Deutschland hatten die BMW Group und der BVMW bereits ein erstes konzeptionelles Highlight in ihrer Zusammenarbeit setzen können. Das Format war mit vier Bundesministerinnen und Bundesministern, sechs strategischen Partnern des BVMW sowie 50 Ausstellern prominent und aufmerksamkeitsstark besetzt.Der Mittelstand. BVMW e. V. ist die größte politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung der kleinen und mittleren Unternehmen. Im Rahmen der Mittelstandsallianz vertritt der Dachverband BVMW politisch mehr als 30 mittelständisch geprägte Verbände mit insgesamt 900.000 Mitgliedern.Die BMW Group ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte.Pressekontakt:BVMW PressesprecherHarald EhrenMail: presse@bvmw.deTelefon: 030-533 206 302Original-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51921/5464638