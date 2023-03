Baierbrunn (ots) -Hartmut Engler hat im Frühjahr große Pläne: Im April startet die Tour zum neuen PUR-Album - um sich darauf vorzubereiten, hat der Sänger einen ganz speziellen Plan: eine Woche Heilfasten und drei- bis fünfmal pro Woche Sport. Im Interview mit der aktuellen Ausgabe des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau" gibt Engler zu: Ganz wild sprinten und hoch hüpfen gehört bei dem 61-Jährigen aber nicht mehr zum Programm. "Seit einigen Jahren begleitet mich ein Physiotherapeut. Er kümmert sich in der Tat vor und nach dem Konzert um mich, wenn es irgendwo zwickt. Bei mir sind das immer wieder der Rücken oder das rechte Knie. Aber er kriegt mich immer wieder so hin, dass ich abends auf der Bühne Spaß habe."Hartmut Engler beschäftigt sich auch mit Themen wie Achtsamkeit und Meditation: "Wenn es mir gelingt, zu meditieren und ich wirklich still dasitzen kann für 20 Minuten, dann ist das schon toll. Ich weiß, der Begriff 'Achtsamkeit' geht manchen schon auf den Zeiger, aber es ist ein fantastisches Prinzip."Der Sänger ist überzeugt: Wer achtsam durchs Leben geht, sieht mehr, ist nicht permanent mit Planen und Verarbeiten beschäftigt, sondern im Hier und Jetzt. Eine Übung, die ihm selbst dabei hilft, hat er aus dem Buch "Das weise Herz" von Jack Kornfield: Gehe morgens aus dem Haus und erledige alles achtsam. "Also war ich achtsam beim Friseur - habe dort ganz aufmerksam die Decke und die Farbe der Wände bewundert. Genauso an der Tankstelle. Ganz achtsam habe ich den Stutzen wieder an die Tanksäule gehängt, mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren. Und habe vor lauter Achtsamkeit vergessen zu bezahlen."Das gesamte Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Apotheken Umschau 3B/2023.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3B/2023 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/), Twitter (https://twitter.com/AU_de) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5464634