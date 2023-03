Absichtserklärung (MoU) mit der OpenAirInterface Software Alliance (OAI)

In einer jüngst unterzeichneten Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) haben OAI und O-RAN ALLIANCE vereinbart, in Fragen des offenen Funkzugangsnetzes, der Open-Source-Software-Entwicklung und 5G sowie bei Plattformen der nächsten Generation zur Demonstration der O-RAN-Technologie zusammenzuarbeiten. Beide Organisationen werden den Austausch von Informationen in Bereichen von gemeinsamem Interesse fördern und gegebenenfalls gemeinsame Sitzungen und Workshops abhalten.

"Ich freue mich sehr über die hervorragende Zusammenarbeit zwischen O-RAN und OAI", kommentierte Alex Jinsung Choi, Chair of the Board der O-RAN ALLIANCE und SVP Group Technology, Deutsche Telekom. "Die Absichtserklärung wird unsere Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Open-Source-Software für das RAN intensivieren. Sie ermöglicht eine gezieltere Kooperation zwischen beiden Organisationen und fördert unsere Softwareentwicklung."

"Über die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung sind wir sehr erfreut", so Raymond Knopp, President der OpenAirInterface Software Alliance. "Dies war seit langem ein Ziel der OpenAirInterface Software Alliance. Erstens basiert die OAI-Software auf der O-RAN-Architektur und ebnet den Weg für die Präsentation der nächsten Generation von Mobilfunktechnologien. Zweitens ergänzen sich die beiden Organisationen in ihren Leistungsversprechen hervorragend. Wir freuen uns darauf, künftig von dieser Zusammenarbeit zu profitieren."

Zwei neue OTIC-Zentren in Asien und Pazifik zugelassen

Die O-RAN ALLIANCE gibt bekannt, dass Asia Pacific OTIC von ritt7layers und Asia Pacific OTIC in Singapur sich der Gemeinschaft der Open Testing and Integration Centres angeschlossen haben. Damit gibt es nun 11 zugelassene OTICs in Europa, Nord- und Lateinamerika und Asien.

OTICs sind anbieterunabhängige, offene und qualifizierte, von der O-RAN ALLIANCE genehmigte Labore, die Auszeichnungen im Rahmen des O-RAN Certification and Badging Program vergeben.

Weitere Informationen über OTICs und die Test- und Integrationsarbeiten der O-RAN ALLIANCE finden Sie auf unserer Website.

O-RAN Release 3 implementiert Funktionen mit 58 neuen oder aktualisierten technischen Dokumenten

O-RAN Release 003 enthält Verbesserungen der RAN Slicing- und SMO-Funktionen. Darüber hinaus werden neue Funktionen eingeführt:

Sicherheitsanforderungen und Gegenmaßnahmen für RAN Intelligent Controller (RIC)-Schnittstellen und Anwendungen, O-Cloud und O2-Schnittstelle

Technische Sicherheitsberichte mit Bedrohungs- und Risikoanalysen für Application Lifecycle Management, Log Management, Service Management und Orchestrierung, gemeinsame O-RU

RIC-gestützte Massive-MIMO-Optimierung für Non-Grid-of-Beams (GoB) Beamforming-Verfahren

RAN Analytics Information Exposure (RAIE)-Anwendungsfälle und Erweiterungen der RIC-Architektur für die Ausweitung der RAN-bezogenen Optimierungsfunktionen auf externe Dienste und Anwendungen

Der O-RAN Release 003 enthält auch 10 neue Spezifikationstitel:

Network Energy Savings Use Cases Technical Report (Technischer Bericht über Anwendungsfälle für Energieeinsparungen im Netz)

Decoupled SMO Architecture Technical Report (Technischer Bericht über entkoppelte SMO-Architektur)

Anwendungsprotokolle für R1-Dienste

O1-Schnittstellenspezifikation für Near-RT RIC

Spezifikation für Near-RT RIC APIs

Anforderungen und Referenzdesign-Spezifikation für Unternehmens-Mikrozellen

Studie zur Sicherheit für das Application Lifecycle Management

Studie zur Verwaltung von Sicherheitsprotokollen

Studie zur Sicherheit für die SMO (Service Management Orchestration)

Studie zur Sicherheit für Shared O-RU

Weitere Einzelheiten zu den neu veröffentlichten O-RAN-Spezifikationen finden Sie in unserer Web-Bekanntgabe. Alle O-RAN-Spezifikationen stehen auf unserer Website zum Download bereit.

O-RAN Global PlugFest Spring 2023 findet in Laboren in Asien, Europa und Nordamerika statt

Das erste der beiden für 2023 geplanten O-RAN Global PlugFests findet statt in

Südkorea ausgerichtet von KT

Taiwan ausgerichtet von Auray Technology

Europa ausgerichtet von Deutsche Telekom, EANTC, EURECOM, Orange, Telefónica und Vodafone

ausgerichtet vom University of New Hampshire InterOperability Laboratory

Bisher haben mehr als 55 Unternehmen ihre Absicht zur Teilnahme bekundet.

Zu den geplanten Aktivitäten gehören Interoperabilitäts- und E2E-Tests, die Validierung und Demonstration von Radio Intelligent Controller (RIC)-Anwendungsfällen sowie X-haul-Transport-, O-Cloud-, QoS- und Sicherheitstests.

Präsenztreffen fördern den Fortschritt der technischen O-RAN-Gruppen

Mit der Lockerung der Pandemiebeschränkungen nahm die O-RAN ALLIANCE die Präsenztreffen ihrer technischen Gruppen wieder auf, was den Fortschritt bei der Entwicklung von Spezifikationen erheblich beschleunigte. Die jüngsten Präsenztreffen fanden im Februar 2023 in Prag mit mehr als 430 Delegierten aus 115 Unternehmen und Institutionen aus ganzen Welt statt. O-RAN plant 2023 zwei weitere Präsenztreffen zu veranstalten, eins im Juni und eins im Oktober.

