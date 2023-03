Unterföhring (ots) -Cleverness punktet. Die neue SAT.1-Show "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" mit Jörg Pilawa startet überzeugend und punktet mit einem starken Marktanteil von 7,4 Prozent in der SAT.1-Relevanzzielgruppe (Z. 14-59 J.). 3,81 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 J.) verfolgen am Mittwochabend, wie Software-Entwickler Marius, 36, aus Leverkusen als einziger Kandidat die 1%-Quizfrage löst und 98.000 Euro mit nach Hause nimmt."Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" ist eine Produktion der BBC Studios Germany und läuft mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynHashtag: #1ProzentQuizBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business IntelligenceErstellt: 16.03.2023 (vorläufig gewichtet: 15.03.2023)Pressekontakt:Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1169email: petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5464650