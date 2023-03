DJ PTA-News: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: FinTech Cashlink schließt erfolgreich Series A im mittleren siebenstelligen Bereich ab

Jena (pta/16.03.2023/09:13) - * Cashlink schließt erfolgreich eine Series A Finanzierung ab * TX Ventures, Futury Capital und BMH Hessen investieren siebenstelligen Betrag * Bestandsinvestoren C3 Venture Capital, seed + speed, Panta Rhei und DEWB beteiligen sich * Investition wird zum Ausbau des erfolgreichen Angebots rund um die Registerführung von Kryptowertpapieren verwendet

Frankfurt, 16. März 2023. Cashlink, das Frankfurter FinTech hinter der führenden Infrastruktur für tokenisierte Vermögenswerte, hat erfolgreich eine Series A Finanzierungsrunde im mittleren siebenstelligen Bereich abgeschlossen.

Als neue Investoren kommen der Schweizer Wagniskapitalgeber TX Ventures, sowie Futury Capital, die Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen und mehrere Business Angels an Bord. Darüber hinaus beteiligten sich Bestandsinvestoren, wie zum Beispiel seed + speed von Carsten Maschmeyer, Panta Rhei, C3 Venture Capital und DEWB, an der Finanzierungsrunde. Bereits Ende letzten Jahres investierte der w3.fund token-basiert in Cashlink.

Cashlink bietet die führende Infrastruktur für die Tokenisierung von Vermögenswerten und ermöglicht damit die vollständig digitale Ausgabe von Wertpapieren. Zahlreiche Finanzinstitute, wie das Bankhaus Scheich und der Asset Manager LAIQON, sowie FinTechs, wie die nachhaltige Investment-Plattform WiWin, vertrauen auf die Lösung des Frankfurter Pioniers. Neben der technischen Infrastruktur deckt Cashlink auch alle erforderlichen regulatorischen Anforderungen ab. Im November 2021 hat Cashlink, als eines der ersten Unternehmen, eine vorläufige Erlaubnis zur Registerführung für Kryptowertpapiere von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten.

Mit dem Investment will Cashlink seinen Wachstumskurs stärken. Vor allem das Produktangebot rund um die Registerführung von Kryptowertpapieren soll mit dem frischen Kapital ausgebaut werden.

Michael Duttlinger, Mitgründer und CEO von Cashlink, sagt: "Die Einführung von Kryptowertpapieren in Deutschland ist ein großer Wachstumstreiber für Cashlink. Insbesondere die für dieses Jahr geplante Ausweitung des Gesetzes für elektronische Wertpapiere auf Aktien wird für weitere Dynamik sorgen. Ich freue mich, dass wir durch das Investment eine wichtige finanzielle Grundlage für unser weiteres Wachstum in diesem Bereich geschaffen haben."

"Wir sind der festen Überzeugung, dass die Tokenisierung von Vermögenswerten den Wertpapiermarkt revolutionieren wird, da sie eindeutige Vorteile wie eine höhere Liquidität, eine schnellere Abwicklung und niedrigere Kosten bietet und eine breitere Öffentlichkeit ansprechen kann. Cashlink ist mit seinem hochprofessionellen Team und dem beeindruckenden regulatorischen Know-how sehr gut positioniert, um diesen Markt zu adressieren und eine führende Rolle im Bereich der Tokenisierung in Europa einzunehmen. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, das Team auf seinem Wachstumskurs zu unterstützen", sagt Krzysztof Bialkowski, Managing Partner von TX Ventures.

Benjamin Krahmer, Managing Director bei Futury Capital ergänzt: "Die technologische Positionierung von Cashlink in dem stark wachsenden Markt für digitale Wertpapiere, die bestehenden Kundenbeziehungen und die enge Zusammenarbeit mit relevanten Behörden in einem hochregulierten Markt, hat uns beeindruckt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Cashlink Team."

Über Cashlink

Das Finanztechnologie-Unternehmen Cashlink bietet eine europaweit führende Infrastruktur für die Tokenisierung von Vermögenswerten. Durch den Einsatz der Blockchain-Technologie ermöglicht Cashlink die vollständig digitale Ausgabe von Wertpapieren wie Anleihen, Zertifikaten oder Genussrechten. Im November 2021 erhielt das Unternehmen von der BaFin eine vorläufige Erlaubnis zur Führung eines Krypto-Wertpapierregisters und deckt damit die gesamte Wertschöpfungskette der Tokenisierung von Wertpapieren ab. Damit können Finanzinstitute und FinTechs von den neuen Möglichkeiten der Tokenisierung profitieren und gleichzeitig Kosten und Ressourcen sparen.

Cashlink setzt sich zudem für den verstärkten Einsatz von Blockchain-basierten Anwendungen in der Finanzindustrie ein. Als Gründungsmitglied der International Token Standardization Association, des europäischen Forums "International Association for Trusted Blockchain Applications" (INATBA) sowie der Landesgruppe Hessen des Blockchain Bundesverbands gestaltet Cashlink die Zukunft des Wertpapiergeschäfts aktiv mit. Das Startup ist zudem Gewinner der FinTech Germany Awards 2020 und 2021 in den Kategorien Blockchain und Early Stage.

Kontakt:

Cashlink Technologies GmbH, Sandweg 94, 60316 Frankfurt

Benedikt Scheungraber (CMO)

benedikt.scheungraber@cashlink.de

Über TX Ventures

TX Ventures ist ein unabhängiger FinTech-VC, der in die nächste Generation des Finanzwesens investiert mit dem Ziel, einer der führenden Frühphaseninvestoren in Europa in den Themen FinTech, InsurTech & Krypto zu werden.

TX Ventures hat es sich zur Aufgabe gemacht, in FinTechs zu investieren, die den Zugang zu Finanzprodukten demokratisieren, die Menschen in die Lage versetzen, finanzielle Sicherheit zu erlangen sowie die Effizienz und Nachhaltigkeit im Finanzbereich verbessern.

TX Ventures unterstützt seine Unternehmen hands-on in den Bereichen Marketing, Tech und Cybersecurity.

Hinter TX Ventures steht die TX Group, die größte private Mediengruppe der Schweiz und ein führendes Netzwerk von digitalen Plattformen.

www.tx.ventures ( http://www.tx.ventures/ )

Über Futury Capital

Futury Capital ist ein Frühphasen- und Wachstumsinvestor mit Fokus auf Tech-Startups in Deutschland und weltweit. Das Investitionsuniversum deckt mehrere Branchen wie Technologie, Software, Consumer Internet, künstliche Intelligenz, Fintech und mehr ab und unterstützt Unternehmen dabei, ihr Wachstum zu beschleunigen auf ihrem Weg zu globalen Marktführern. Durch die LP-Struktur aus dem Land Hessen, Family Offices, deutschen KMUs und multinationalen Konzernen unterstützt Futury Capital seine Portfoliounternehmen sowohl strategisch als auch operativ beim Aufbau zu außergewöhnlichen Unternehmen.

https://www.futurycapital.vc/

Über BMH

Die BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in Wiesbaden wurde 2001 gegründet und ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba). Über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) ist die BMH aktiv in die Wirtschaftsförderung des Landes Hessen eingebunden. Als mittelständische Beteiligungs- und Venture-Capital-Gesellschaft bündelt die BMH die öffentlichen Beteiligungsinteressen und Finanzierungsinstrumente für Frühphasen-, Wachstums- und Mittelstandsunternehmen in Hessen. Die BMH verwaltet derzeit sieben Beteiligungsfonds mit einem investierten Beteiligungsvolumen von insgesamt rund 125 Millionen Euro. Seit ihrer Gründung hat die BMH in insgesamt mehr als 500 Unternehmen investiert. Beteiligungsschwerpunkte sind unter anderem die Sektoren Software & IT, Life Sciences, Maschinen- und Anlagenbau, Industriegüter, Professional Services und E-Commerce. Mehr Informationen über die BMH und ihre Fonds: www.bmh-hessen.de ( http://www.bmh-hessen.de/ )

Über C3 Venture Capital

C3 Venture Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft, die in außergewöhnliche Blockchain-Technologieunternehmen weltweit investiert. Die Mission von C3 ist es unter anderem, das Wachstum, die Entwicklung und vor allem die Akzeptanz von Blockchain-basierten Geschäftsmodellen zu beschleunigen. Der C3 Tech VC-Fonds konzentriert sich auf Technologieunternehmen in der Früh- und Wachstumsphase und übernimmt in der Regel eine Minderheitsbeteiligung. C3 ist weltweit tätig und hat seinen Sitz in Frankfurt, Deutschland.

www.c3venturecapital.com ( http://www.c3venturecapital.com/ )

Über DEWB

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den letzten 20 Jahren über 390 Millionen Euro in 65 Unternehmen investiert und mit 50 Exits, darunter neun Börsengänge, mehr als 500 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer über 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten Experten-Netzwerk.

www.dewb.de

Über seed+speed Ventures

seed+speed Ventures ist ein Pre-Seed und Seed-Investor mit Fokus auf B2B Software Startups im DACH-Raum. Das Unternehmen investiert in visionäre Gründerinnen und Gründer mit vielversprechenden Zukunftsideen. In den letzten Jahren ist das Portfolio auf über 50 Unternehmen gewachsen, u.a. aus den Bereichen FinTech, Supply Chain, Cybersecurity, EdTech und Mobility. Gründer ist Carsten Maschmeyer. Der Unternehmer, Investor, Bestsellerautor, Speaker und TV-Juror investiert über seine Investmentgesellschaften seed+speed Ventures, ALSTIN und Maschmeyer Group Ventures in Startups in Europa und Nordamerika.

Kontakt:

seed + speed ventures GmbH, Dr. Stefan Ebner (Head of Communications), Maximilianstr. 34, D-80799 München

stefan.ebner@maschmeyer-group.de

