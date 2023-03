Wealth Dragons Group PLC ("Wealth Dragons" oder "das Unternehmen") (VIE: WDG) (ISIN: GB00BGMGZR93)

Wealth Dragons, ein führendes Unternehmen im Bereich Bildung, E-Learning und Entrepreneurship-Programme, hat bekannt gegeben, dass es die Dienste von It's Not Rocket Science in Anspruch genommen hat, um die Marke, die Einführungskampagne, die Strategie und die kreative Inhalte für die Conzultz App zu unterstützen.

It's Not Rocket Science, bringt einen großen Erfahrungsschatz in den Bereichen Branding, Design, Werbung und Inhaltserstellung auf globalen Märkten für eine Vielzahl von Marken mit. Stephan Roux, Gründer von It's Not Rocket Science und ehemaliger Global Creative Director von Huawei, sagt: "Wir freuen uns, mit Wealth Dragons Group PLC an der Einführungskampagne für Consultz zusammenzuarbeiten. Sie haben sehr große Ambitionen und wir wollen ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen."

Das Fachwissen des Teams wird mit intelligenten, zielgerichteten, kreativen Umsetzungen und Strategien dazu beitragen, die Markenbekanntheit sowie die Plattform und die Zielgruppe von Consultz zu stärken, während wir uns durch die Entwicklung und BETA hin zum Start bewegen.

"Wir haben bei einer Vielzahl von Projekten mit It's Not Rocket Science zusammengearbeitet und freuen uns, diese Beziehung auszubauen", sagt Vincent Wong, CEO von Wealth Dragons. "Das Team verfügt über unglaubliche Fähigkeiten in mehreren Marketingkanälen. Zusammen mit den wunderschönen Designs, die It's Not Rocket Science kreiert, ist das eine leistungsstarke Kombination, die die Bekanntheit, die Präsenz und letztendlich den Erfolg von Consultz steigern wird."

Die Conzultz App ist eine Plattform, die Nutzer:innen den Zugang zu einer Reihe von Expert:innen zu Themen wie Business, Lifestyle, Marketing, Finanzen und Rechtsberatung per Videoanruf ermöglicht. Sie ist ein Tool, das eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen von Wealth Dragons spielen wird, um seine Kund:innen weltweit zu unterstützen. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, dass seine Nutzer:innen Zugang zu erfahrenen Expert:innen haben.

Über Wealth Dragons

Wealth Dragons ist ein globales Unternehmen im Bereich Finanzbildung und Entrepreneurship-Programme, das Einzelpersonen das Wissen und die Tools zur Verfügung stellt, um finanzielle Freiheit zu erreichen. Durch sein Produkt- und Dienstleistungsangebot im Bereich Bildung hat das 2009 gegründete Unternehmen Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt geholfen, Wohlstand zu erzielen.

Für weitere Informationen zu Investitionsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an: investors@wealthdragons.co.uk

www.weathdragons.com

www.consultz.io

Risikowarnung Haftungsausschluss

