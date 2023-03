K + S: Rekordergebnisse sind nicht zu halten - Außerdem: Einführung in den Energiemarkt

Werbung







Nach einem besonders gut verlaufenen Geschäftsjahr erwartet, der Düngemittel- und Salzherstellerhersteller K + S einen Rückgang des operativen Gewinns.



Aufgrund des enormen Anstiegs des Kalipreises (Dünger) seit Ende 2021 konnte der Düngemittel- und Salzhersteller K + S in 2022 ein Rekordjahr abliefern. Der Umsatz kletterte 2022, aufgrund der erhöhten Preise, auf 5,7 Milliarden Euro. Der operative Gewinn konnte 2022 auf 2,4 Milliarden Euro verdoppelt werden. Mittlerweile haben sich diese jedoch wieder normalisiert und das Unternehmen erwartetet Rückgänge für die Bilanz 2023. Es wird davon ausgegangen, dass der operative Gewinn in diesem Jahr zwischen 1,3 und 1,5 Milliarden Euro liegen dürfe. Somit könne trotzdem das zweithöchste Ergebnis der Firmengeschichte aus dem Jahr 2008 mit 1,5 Milliarden Euro erreicht werden. Heute musste die Aktie einen Verlust von circa 3 % verzeichnen.









Quelle: HSBC