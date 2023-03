DJ MÄRKTE EUROPA/Kräftig erholt - "Börsen feiern Rettungspaket für Credit Suisse"

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen gehen kräftig erholt in den Donnerstag. Der DAX gewinnt im frühen Handel 1,1 Prozent auf 14.893 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 1,1 Prozent auf 4.080 Punkte zu. In Zürich zieht der SMI um 1,0 Prozent an. "Die Börsen feiern das Rettungspaket für die Credit Suisse", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Die Aktien der angeschlagenen Großbank erholen sich zeitweise um über 30 Prozent, der Stoxx-Banken-Index steigt um 2,3 Prozent.

Die Credit Suisse zieht bei der Schweizer Notenbank (SNB) eine Kreditlinie über 50 Milliarden Franken. "Die Notenbanken wollen die aktuelle Krise offensichtlich beenden, bevor sie weitere Institute infizieren kann", so der Vermögensverwalter Altmann.

Die Sorge um eine Pleite der Schweizer Großbank hatte am Mittwoch eine weitere Verkaufswelle an den globalen Finanzmärkten ausgelöst. Der nun angekündigte Liquiditätszufluss beruhigt die Anleger und führt zu einer starken Erholung im Bankensektor.

Daneben steht die geldpolitische Entscheidung der EZB am Nachmittag im Blick. Die Unsicherheit über das weitere Vorgehen der Währungshüter ist sehr groß. Bis vor wenigen Tagen galt eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte (Bp) als ausgemacht, in der Zwischenzeit wird ein solcher Schritt nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent eingepreist. Nach den Turbulenzen im Bankensektor und zunehmenden Rezessionssorgen gilt ein Schritt von nur 25 Bp in der Zwischenzeit als wahrscheinlich.

Bis auf den defensiven oder relativ konjunkturunbhängigen Pharma-Index liegen alle europäischen Stoxx-Branchenindizes mehr oder weniger deutlich im Plus. Im DAX steigen Deutsche Bank und Commerzbank um bis zu 3,9 Prozent. Eon ziehen nach den guten Zahlen vom Vortag um weitere 2,9 Prozent an. Munich Re gewinnen 2,0 Prozent.

Immobilien-Aktien auf der Verliererseite

Auf der anderen Seite fallen Vonovia um 1,5 Prozent. Konkurrent Grand City Properties streicht die Dividende, der Kurs bricht um 11,8 Prozent ein. Im MDAX fallen TAG Immobilien um 2 Prozent. Auch TAG Immobilien streicht die Dividende. Der FFO I sowie die Netto-Ist-Mieten haben die Erwartungen nicht ganz erreicht, dafür ist das bereinigte EBITDA etwas besser ausgefallen. Der Ausblick für das Jahr 2023 wurde bestätigt.

Siemens Energy nach Kapitalerhöhung im Plus

Siemens Energy steigen um 1,5 Prozent. Das Unternehmen hat sich knapp 1,3 Milliarden Euro besorgt, die Kapitalerhöhung war erwartet worden und dient der Refinanzierung der Komplettübernahme von Siemens Gamesa. Die Stücke wurden zu 17,32 Euro je Aktie platziert und damit mit einem geringen Abschlag zum Schlusskurs von 18,23 Euro.

Morphosys steigen kräftig - aber Monjuvi-Ausblick bleibt zurück

Morphosys können sich um 10,5 Prozent erholen. Die Erlöse im vergangenen Jahr beliefen sich auf 278,3 Millionen Euro und lagen damit über der Schätzung von Morgan Stanley aus einer Studie von Januar von 258 Millionen Euro. Der operative Verlust lag bei 220,7 Millionen Euro, die Analysten hatten mit 233 Millionen gerechnet. In der Finanzprognose 2023 erwartet Morphosys einen Monjuvi-Netto-Produktumsatz in den USA von 80 bis 95 Millionen Dollar - der Konsens erwartet aber laut Morgan Stanley 109 Millionen Dollar.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.080,01 +1,1% 45,09 +7,6% Stoxx-50 3.756,15 +0,6% 24,16 +2,9% DAX 14.893,32 +1,1% 158,06 +7,0% MDAX 27.017,40 +0,8% 226,68 +7,6% TecDAX 3.207,91 +1,0% 30,82 +9,8% SDAX 12.982,16 +1,0% 134,68 +8,9% FTSE 7.411,56 +0,9% 67,11 -1,4% CAC 6.964,52 +1,1% 78,81 +7,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,22 +0,10 -0,35 US-Zehnjahresrendite 3,48 +0,02 -0,40 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:05 Uhr Mi, 17:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0624 +0,4% 1,0598 1,0531 -0,8% EUR/JPY 140,96 -0,1% 140,90 139,76 +0,4% EUR/CHF 0,9825 -0,4% 0,9853 0,9739 -0,7% EUR/GBP 0,8778 +0,1% 0,8785 0,8759 -0,8% USD/JPY 132,67 -0,5% 132,92 132,68 +1,2% GBP/USD 1,2100 +0,4% 1,2072 1,2024 +0,0% USD/CNH (Offshore) 6,9018 +0,1% 6,8997 6,9081 -0,4% Bitcoin BTC/USD 24.658,91 +0,7% 24.542,81 24.268,46 +48,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,99 67,61 +0,6% +0,38 -15,6% Brent/ICE 74,15 73,69 +0,6% +0,46 -13,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,00 42,91 +0,2% +0,09 -42,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.920,21 1.920,42 -0,0% -0,21 +5,3% Silber (Spot) 21,84 21,80 +0,2% +0,04 -8,9% Platin (Spot) 971,85 964,45 +0,8% +7,40 -9,0% Kupfer-Future 3,91 3,86 +1,3% +0,05 +2,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

