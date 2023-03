Kiew, Ukraine, 16. März 2023 (ots/PRNewswire) -Ukrainische Entwickler, die zuvor die Plattform Shtrafy UA (https://data.europa.eu/sites/default/files/use-cases/ukraine_-_shtrafy_ua.pdf) für sicheres Fahren und Bußgeldzahlungen auf den Markt gebracht haben, haben eine neue Maut-App für Reisende in Europa entwickelt. Im Gegensatz zu den üblichen Vignetten-Marktplätzen bietet dieser Dienst den Nutzern die Möglichkeit, ihre Fahrkenntnisse zu verbessern, während sie ihre gesamte Route planen und Mautinformationen erhalten.eTOLLs (https://etolls.page.link/vignette-list) EU hebt sich in folgenden Punkten von ähnlichen Apps ab:- Sie liefert Vignetten für fast jedes Land in Osteuropa (Tschechische Republik, Slowakei, Slowenien, Rumänien, Österreich, Bulgarien und Ungarn), und weitere werden folgen.- Die App bietet eine Benutzeroberfläche in vier Sprachen: Deutsch, Tschechisch, Englisch und Ukrainisch, und weitere werden bald hinzugefügt.- Sie bietet niedrigere Provisionssätze an, in Anerkennung der finanziellen Belastung, der sich viele Reisende gegenübersehen, wenn es um die Kosten für das Auto geht.Denys Dmytrov (https://ua.linkedin.com/in/denys-dmytrov-68a2b686), der Hauptentwickler und Mitbegründer der App, will eine völlig neue Kultur des Vignettenkaufs schaffen. Ähnlich wie beim Kauf von Flug- oder Bahntickets erfolgt die Planung von Reisen und die Bezahlung der Straßennutzung schnell und unkompliziert.Neue Funktionen werden am Rande des 2. bis 3. Quartals 2023 eingeführt:- Interaktive Karte. Sie wird es Benutzern ermöglichen, ihre Routen einfach zu planen und fundierte Entscheidungen über ihre Reisen zu treffen. Die geschätzte Summe der Mautgebühren wird Ihnen im Voraus angezeigt.- Sie erhalten Vignetten für die gesamte Strecke. Andere Apps erfordern separate Einkäufe.- Benachrichtigungen über mautpflichtige Straßen. Die App stellt sicher, dass Nutzer mögliche Bußgelder oder Strafen vermeiden.- Kostengünstige Angebote. eTOLLs EU wird das beste Preis-Leistungs-Verhältnis berechnen.Grant Dayan (https://www.linkedin.com/in/grant-dayan/), der Mitbegründer von eTOLLs EU, ist der Ansicht, dass die App nicht nur der führende Service für europäische Reisende sein wird, sondern auch eine wichtige soziale Aufgabe erfüllt. Ein fortschrittliches Motivationssystem, das auf Big Data aus unserem anderen Produkt basiert, das demnächst eingeführt wird, zielt darauf ab, die Verkehrssicherheit in der gesamten Europäischen Union zu verbessern.Das Entwicklerteam wird mit europäischen Regierungen zusammenarbeiten, um neue Ideen zu erforschen und mehr Dienstleistungen für Autofahrer zu digitalisieren. Angesichts der Tatsache, dass die Welt bereits eine nahtlose Kommunikation zwischen Fahrern und Behörden, der Gesellschaft und den Straßendiensten praktiziert, ist diese Partnerschaft von großem Nutzen.Um mehr darüber zu erfahren, wie sie funktioniert und warum sie praktisch ist, holen Sie sich die App und probieren Sie sie aus.Pressekontakt:Tina Podmazinapr@etolls.euView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lernen-sie-etolls-kennen--eine-revolutionare-app-fur-sicheres-fahren-und-die-planung-von-fahrten-in-der-gesamten-eu-301773426.htmlPressekontakt:+ 3 80973311376Original-Content von: eTOLLs EU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169200/5464726