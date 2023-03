Berlin (ots) -Am Freitag, den 17. März öffnet die neue Karrierelounge der Bundeswehr im Herzen von Berlin ihre Türen. Für die musikalische Begleitung der Feierlichkeiten sorgt das örtliche Stabsmusikkorps der Bundeswehr.In der neuen Karrierelounge der Bundeswehr in Berlin-Mitte, direkt am S-Bahnhof Friedrichstraße, können sich Interessierte bei den Karriereberaterinnen und Karriereberatern über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei der Bundeswehr informieren.Ob in Uniform oder in Zivil, ob Ausbildung oder Studium - mit über 1.000 Berufsbildern, mehr als 40 Studiengängen und über 70 Ausbildungsberufen bietet die Bundeswehr die Möglichkeit mit jedem Schulabschluss eine passende Verwendung zu finden.In der neuen Karrierelounge in Berlin, dem ehemaligen Showroom der Bundeswehr, können Besucherinnen und Besucher mit militärischen und zivilen Angehörigen aus unterschiedlichen Truppenteilen und Dienststellen der Bundeswehr ins Gespräch kommen und Informationen zu den verschiedenen beruflichen Tätigkeitsfeldern "aus erster Hand" erhalten. Regelmäßige Informationsveranstaltungen runden das Angebot ab.Konkrete Karriereberatungstermine sind im direkt angrenzenden Hauptstadtbüro möglich."Unser Ziel ist ein kontinuierlicher Dialog zwischen Bundeswehr und Öffentlichkeit. Ich wünsche mir, dass die Karrierelounge eine beliebte Anlaufstelle wird für interessierte Bürgerinnen und Bürger und auch ein Ort, der für interessante Begegnungen mit Menschen aus allen Bereichen der Bundeswehr steht", sagt Kapitän zur See Pape, Leiter des Karrierecenters der Bundeswehr Berlin.Interessierte sind herzlich eingeladen, bei der Eröffnung am Freitag, den 17. März, zwischen 10:30-15 Uhr, dabei zu sein.Karrierelounge der Bundeswehr BerlinGeorgenstraße 25, 10117 BerlinÖffnungszeiten:Montag bis Freitag: 12:00 - 18:00 UhrSamstag: 10:00 - 16:00 UhrPressekontakt:Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4223E-Mail: pizpersonalpresse@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: PIZ Personal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116137/5464750