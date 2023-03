Die Raiffeisen Bank International (RBI) stockt das "Basket"-Programm auf ein Gesamtvolumen von 250 Mio. Euro auf. Dieses Fremdfinanzierungsprodukt stellt Start-ups bis zu 15 Mio. Euro in Form von Firmenkrediten zur Verfügung, ohne dafür Eigenkapital zu nehmen. Der Growth Basket steht allen wachstumsstarken Start-ups in ganz Europa und aus allen Branchen offen. Die Bewerber müssen 2022 einen Nettoumsatz von mindestens 8 Mio. Euro gemacht und seit ihrer Gründung mindestens 6 Mio. Euro an Eigenkapital eingesammelt haben. Die RBI benötigt in den meisten Fällen keine Sicherheiten und übernimmt alle mit dem Kredit verbundenen Kosten. Growth-Basket-Kredite haben eine Laufzeit von bis zu vier Jahren und kosten zwischen 6 und 12 Prozent p.a. Das Basket-Programm weist eine non-performing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...