TeamViewer SE: Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft vollzogen Göppingen, 16. März 2023 - Die Umwandlung der TeamViewer AG in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) wurde am 15. März 2023 durch Eintragung in das deutsche Handelsregister (HRB 745906) abgeschlossen und ist somit formal wirksam. Dadurch wurde der auf der Hauptversammlung vom 17. Mai 2022 verabschiedete Beschluss zur Umwandlung umgesetzt. Die Rechtsform der SE unterstreicht die internationale Ausrichtung von TeamViewer als zukunftsorientiertes europäisches Software-Unternehmen mit einer internationalen Mitarbeiterstruktur. Das bewährte zweistufige Corporate-Governance-Modell mit dem Vorstand als Geschäftsführungsorgan und dem Aufsichtsrat als Überwachungsorgan sowie die personelle Besetzung der beiden Gremien bleibt unverändert. Die Umwandlung hat grundsätzlich keine Auswirkungen auf bestehende Vertrags- und Anteilsbesitzverhältnisse. Die Aktien der TeamViewer SE werden weiterhin unter der ISIN DE000A2YN900 gehandelt. Hauptsitz der TeamViewer SE bleibt Göppingen, Deutschland. TeamViewer nimmt die Umwandlung zum Anlass, die Mitarbeiterbeteiligung weiter zu stärken. Mit Gründung eines Weltbetriebsrats wird ein länderübergreifendes Gremium von Arbeitnehmervertretern geschaffen, das den direkten Dialog mit dem Vorstand und die Konsultation und Information der Mitarbeitenden bei grenzüberschreitenden Entscheidungen ermöglicht und gewährleistet. Damit wird die offene und internationale Unternehmenskultur der TeamViewer-Gruppe unterstrichen und weiter gefördert. ### Über TeamViewer Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 625.000 zahlende Kunden und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei, geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer global auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeitende. Im Jahr 2022 verzeichnete TeamViewer Umsätze in Höhe von rund 566 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com . Pressekontakt

Martina Dier

Vice President, Communications

E-Mail: press@teamviewer.com

Investor Relations Kontakt

Ursula Querette

Vice President, Capital Markets

E-Mail: ir@teamviewer.com





