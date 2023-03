Vaduz (ots) -Der Digital Summit am 23. Mai in Vaduz widmet sich der Zukunft des Internets. Hochkarätige Experten und Branchenvertreter wie IBM-Schweiz-CEO Christian Keller, ETH-Professor Markus Gross und Werber Dominique von Matt sprechen über Künstliche Intelligenz und Metaverse.Der Digital Summit ist eines der Aushängeschilder der Standortinitiative digital-liechtenstein.li. Die fünfte Ausgabe der Konferenz für Entscheidungsträger und Digitalinteressierte findet am Dienstag, 23. Mai, in Vaduz statt und gibt Einblick in die Zukunft des Internets.Künstliche Intelligenz steht noch am AnfangHochkarätige Experten und Branchenvertreter werden darüber sprechen, wie aktuelle Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz, Supercomputing, Metaverse und Web 3.0 die Wirtschaft transformieren werden und gehen dabei auch auf die Chancen und Herausforderungen für KMU ein. Die Begrüssung übernimmt Liechtensteins Regierungschef-Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin Sabine Monauni. IBM-Schweiz-CEO Christian Keller wird einen Überblick über aktuelle Themen der Digitalisierung geben. Spätestens seit dem Hype um Chat GPT ist klar, dass künstliche Intelligenz das digitale Leben revolutionieren wird. Keller wird erklären, warum die künstliche Intelligenz noch in den Kinderschuhen steckt und welche Chancen und Risiken mit der Technologie verbunden sind.Einblick ins MetaverseEinen Einblick in das Metaverse bietet Markus Gross. Der Professor für Informatik an der ETH Zürich und Vice President of Research bei Walt Disney Studios zählt zu den international besten Kennern des Metaverse. Am Digital Summit spricht er über das Potenzial des virtuellen Raums und erklärt, warum dafür Technologien wie Cloud-Computing und Augmented Reality entscheidend sind. Im Talk mit Moderatorin Sunnie Groeneveld erklären Stefan Metzger, CEO von digitalswitzerland, und Lothar Ritter, Präsident des Boards von digital-liechtenstein.li, wie wichtig Vernetzung im digitalen Zeitalter ist und welche Projekte die beiden Nachbarländer Schweiz und Liechtenstein aktuell beschäftigen.Zum Abschluss spricht Werber Dominique von Matt zum Thema "Markenführung in der Ära eines neuen Bewusstseins". Er ist Gründer und Präsident des Verwaltungsrates der Branding- und Kommunikationsagentur Jung von Matt sowie Präsident der gfm Gesellschaft für Marketing. Er berät Unternehmen insbesondere in Fragen der Markenpositionierung und der Digitalisierung. Umrahmt wird das Programm durch Praxisbeispiele ausgewählter Mitgliedsfirmen von digital-liechtenstein.li. Unter anderem zeigt Nils Kroenert auf, wie der Bautechnologiekonzern Hilti die führende Baustellen-Management-Plattform Fieldwire entwickelt. Die Veranstalter erwarten erneut mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum.Der Digital Summit wird von der Standortinitiative digital-liechtenstein.li organisiert. Die Initiative unterstützt den Standort Liechtenstein in der digitalen Transformation und wird von mehr als 55 Unternehmen und Organisationen sowie von Regierung und Fürstenhaus getragen.Infos & Tickets unter www.digitalsummit.liPressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltPatrick Stahl, Eventagentur SkunkT +423 231 18 28stahl@skunk.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100904479