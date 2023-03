Aachen (ots) -- Das Unternehmen erhält beim Great Place to Work®-Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2023" das Zertifikat "Beste Arbeitgeber NRW".- Zusätzlich wird erstmals die Produktion am Standort Aachen mit dem Zertifikat "Beste Arbeitgeber Fertigung und Industrie" ausgezeichnet.Das Pharmaunternehmen Grünenthal ist erneut als attraktiver Arbeitgeber durch das internationale Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® zertifiziert worden. Bei dem Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2023" wurde das Unternehmen wie bereits im Jahr 2021 aufgrund des positiven Feedbacks der Mitarbeitenden an den beiden deutschen Standorten in Aachen und Stolberg als einer der besten Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Mehr als 180 Unternehmen hatten sich um die Auszeichnung beworben.Zusätzlich erhält Grünenthal in diesem Jahr erstmals die Zertifizierung "Beste Arbeitgeber Fertigung und Industrie" für die Gestaltung ausgezeichneter Arbeitsbedingungen in der Produktion."Die erneute Zertifizierung als Top-Arbeitgeber in NRW zeigt, dass unsere Unternehmenskultur und unsere Angebote als Arbeitergeber mit den Wünschen unserer Mitarbeitenden im Einklang stehen", erklärt Oliver Lamm, Head HR Deutschland. "Das positive Feedback gerade hier in der Konzernzentrale und an unseren 'Heimatstandorten' Aachen und Stolberg gibt uns Rückenwind. Wir sind auf einem guten Weg, haben aber auch den Anspruch, die Ergebnisse bei der nächsten Befragung noch zu verbessern."Bereits Ende 2022 hatten mehr als 3.500 Grünenthal-Mitarbeitende bei der weltweiten Great Place to Work®-Befragung ihr Feedback gegeben. 81 % von ihnen fanden, dass Grünenthal ein großartiger Ort zum Arbeiten ist. Darüber hinaus erhielten Grünenthal-Niederlassungen in 19 Ländern sowie sämtliche Produktionsstandorte das Zertifikat "Great Place to Work®".Über GrünenthalGrünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von Schmerzen und verwandten Erkrankungen. Als forschendes Pharmaunternehmen verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in innovativer Schmerztherapie und der Entwicklung modernster Technologien für Patienten weltweit. Mit Innovationen wollen wir das Leben von Patienten verbessern. Wir setzen uns mit aller Kraft für unsere Vision von einer Welt ohne Schmerzen ein. Grünenthal hat seine Konzernzentrale in Aachen und ist mit Gesellschaften in 28 Ländern in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in mehr als 100 Ländern erhältlich. Im Jahr 2021 beschäftigte Grünenthal rund 4.500 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro.Weitere Informationen finden Sie unter www.grunenthal.com und Grünenthal Report 2021/22 (https://features.grunenthal.com/gruenenthal-annual-report-2021-22/index.html)Folgen Sie uns auf:LinkedIn: Grunenthal Group (https://www.linkedin.com/company/gruenenthal?originalSubdomain=de)Instagram: grunenthalWenden Sie sich für weitere Informationen bitte an:Dr. Stephan FringsGlobal CommunicationGrünenthal GmbH52099 AachenPhone: +49 241 569-3383E-mail: Stephan.Frings@grunenthal.comOriginal-Content von: Grünenthal Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118252/5464761